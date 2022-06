Afrique du Sud: un footballeur accusé de porter la malchance « chassé » par son club

Un joueur ghanéen évoluant au TS Galaxy a été libéré de son contrat par son club après que plusieurs de ses coéquipiers aient plaint de ce qu’il porte en lui la malchance et l’a transmise à toute l’équipe.

L’information prête à sourire mais selon la presse sud-africaine, un footballeur a été chassé par son club sous prétexte qu’il portait la poisse à toute l’équipe. Selon South African, un média local, le joueur, un Ghanéen, évoluant au TS Galaxy, a été libéré de son contrat suite à des plaintes répétées de ses coéquipiers. Ces derniers ont en effet exprimé leur inquiétude que le joueur de 26 ans ne porte pas seulement la malchance, mais l’ait également transférée à toute l’équipe.

Pensionnaire de Premier Soccer League, championnat de première division sud-africaine, TS Galaxy s’est difficilement maintenu au sein de l’élite à la fin de la saison. Et pour les joueurs, le Ghanéen en est pour beaucoup. « Chaque équipe pour laquelle il a joué ici (en Afrique du Sud) a esquivé la relégation d’un coup ou a été reléguée. Il était à Maritzburg et ils ont simplement survécu à la relégation cette saison. Il était à Free StateStars quand ils ont été relégués et la même chose s’est produite à Polokwane City », a déclaré l’un d’eux.

Des arguments loufoques des joueurs de TS Galaxy pour justifier leurs résultats mitigés qui ont cependant convaincu leur direction. Le club a en effet discrètement libéré le footballeur ghanéen, ce qui est sans doute la raison la plus étrange de lâcher un joueur de l’histoire du football.