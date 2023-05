Afrique du Sud: le diplomate américain retire ses déclarations faisant état de livraisons d’armes à la Russie

- Publicité-

Le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération a annoncé vendredi soir que l’ambassadeur américain en Afrique du Sud, Reuben Brigety, avait présenté ses excuses pour ses déclarations de la veille affirmant que l’Afrique du Sud avait fourni des armes à la Russie.

Le diplomate avait déclaré que le navire russe Lady R avait chargé des armes et des munitions à la base navale de Simon’s Town, au Cap, avant de repartir vers la Russie. Le gouvernement sud-africain a pris note avec inquiétude de ces allégations et a lancé une enquête indépendante pour faire la lumière sur cette affaire. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué Brigety pour exprimer son mécontentement face à ses déclarations.

À la suite de cette rencontre, l’ambassadeur a reconnu qu’il avait dépassé les limites et a présenté des excuses sans réserve au gouvernement et au peuple sud-africain. Dans un tweet, il a réaffirmé le partenariat solide entre les deux pays et les priorités fixées par les présidents.

Le ministère sud-africain a rappelé que le pays avait l’une des procédures les plus rigoureuses en matière de vente d’armes sur le marché international, gérées par le Comité de la Convention nationale de contrôle des armes (NCACC), créé par une loi du Parlement.

Le secrétaire d’État américain Antony J. Blinken a souligné l’importance du partenariat stratégique entre les États-Unis et l’Afrique du Sud lors d’un appel avec la ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, et a réaffirmé la volonté de coopération sur des priorités communes, notamment la santé, le commerce et l’énergie.