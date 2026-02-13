Afrique du Sud : l’armée déployée aux côtés de la police pour lutter contre le crime organisé

Cyril Ramaphosa, président de la République d’Afrique du Sud, a annoncé jeudi 12 février 2026 le recours aux forces armées pour épauler les services de police dans la lutte contre la criminalité organisée. L’exécutif entend ainsi renforcer la présence de l’État dans les zones où les réseaux criminels opèrent avec impunité.

Le pays fait face à une mortalité quotidienne très élevée, estimée autour de soixante personnes par jour. Ces décès comprennent notamment des homicides liés à des affrontements entre bandes rivales dans certains quartiers du Cap, ainsi que des fusillades associées à l’exploitation minière illégale dans la province de Gauteng, où se situe Johannesburg.

Selon la présidence, l’intervention militaire doit permettre d’appuyer les actions de police pour démanteler des réseaux structurés et sécuriser des secteurs particulièrement touchés par la violence. Le recours aux soldats vise à compléter les capacités des forces civiles confrontées à une criminalité de plus en plus organisée et violente.

Défis et questions soulevés par la décision

Cette option soulève plusieurs interrogations pratiques et politiques : coordination opérationnelle entre armée et police, règles d’engagement applicables en milieu urbain, et garanties en matière de respect des droits fondamentaux. Les autorités devront définir des cadres clairs pour éviter des interventions disproportionnées ou des abus.

Pour les habitants des zones affectées, l’annonce peut apparaître à la fois comme une promesse de rétablissement de l’ordre et comme une source d’inquiétude quant à la présence militaire dans leur quotidien. Les observateurs insistent sur la nécessité d’accompagner toute opération de sécurité par des mesures sociales et judiciaires afin d’attaquer les causes profondes de la criminalité.

Le gouvernement est maintenant attendu sur les modalités pratiques du déploiement, la durée prévue des opérations et les mécanismes de contrôle civil, qui conditionneront en grande partie l’efficacité et l’acceptabilité de cette réponse sécuritaire.