Afrique du Sud: la première liste d’Hugo Broos contre l’Angola et le Mozambique

Le sélectionneur national de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a dévoilé une première liste de 30 joueurs pour les rencontres face à l’Angola et le Mozambique en amicale, en mi-novembre prochain.

Pas qualifié pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), l’Afrique du Sud pense déjà aux prochaines rencontres éliminatoires de la CAN 2023. Prévus pour se tenir en ce mois de novembre, les matchs des troisième et quatrième journées des phases qualificatives du tournoi africain ont été reportés en mars prochain, en raison du Mondial qatari.

Une occasion pour les nations en course de se préparer d’avantage pour ces rendez-vous importants. C’est le cas des Bafana Bafana qui vont livrer deux rencontres amicales face à l’Angola et contre le Mozambique.

La sélection sud-africaine affrontera en effet les Palencas Negras et les Mambas, respectivement les 17 et 20 novembre au stade Mbombela, à Mbombela, Mpumalanga. Et pour l’occasion, le sélectionneur national, Hugo Broos, a fait appel à un groupe élargi à 30 joueurs. Les Bafana Bafana entreront au camp le 13 novembre pour un mini stage à l’issue duquel 23 cadres seront retenus pour la double confrontation. L’Afrique du Sud avait été écarté de la CAN 2022, éliminé notamment par le Soudan en phase qualificative.

La liste préliminaire de l’Afrique du Sud:

No. PLAYER’S NAME CLUB GOALKEEPERS: Ronwen WILLIAMS Mamelodi Sundowns FC (SA) Veli MOTHWA AmaZulu FC (SA) Melusi BUTHELEZI TS Galaxy FC (SA) Ricardo GOSS SuperSport United FC (SA) DEFENDERS: Sydney MOBBIE Sekhukhune FC (SA) Thibang PHETE AL Bataeh FC (UAE) Khuliso MUDAU Mamelodi Sundowns FC (SA) Siyanda XULU Toran – Tovuz (Azerbaijani) Siyanda MSANI Richards Bay United FC (SA) Innocent MAELA Orlando Pirates FC (SA) Rushine DE REUCK Mamelodi Sundowns FC (SA) Nkosinathi SIBISI Orlando Pirates FC (SA) Thapelo MORENA Mamelodi Sundowns FC (SA) Aubrey MODIBA Mamelodi Sundowns FC (SA) MIDFIELDERS: Miguel TIMM Orlando Pirates FC (SA) Yusef MAART Kaizer Chiefs FC (SA) Njabulo BLOM Kaizer Chiefs FC (SA) Sibongiseni MTHETHWA Stellenbosch FC (SA) Teboho MOKOENA Mamelodi Sundowns FC (SA) Luke LE ROUX Vargerb Bois (Sweden) Monnapule SALENG Orlando Pirates FC (SA) FORWARDS: Khanyisa MAYO Cape Town City FC (SA) Lyle FOSTER Westerlo FC (Belgium) Mihlali MAYAMBELA Aris Limassol (Cyprus) Fagrie LAKAY Pyramid SC (Egypt) Bongokuhle HLONGWANE Minisota (USA) Pule MMODI Golden Arrows FC (SA) Themba ZWANE Mamelodi Sundowns FC (SA) Zakhele LEPHASA Orlando Pirates FC (SA) Kgaugelo SEKGOTA Kaizer Chiefs FC (SA)