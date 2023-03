Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa remanie son gouvernement

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a effectué un remaniement ministériel pour nommer un nouveau vice-président et plusieurs ministres, notamment pour résoudre la crise électrique actuelle qui affecte l’économie la plus industrialisée du continent.

Dans une allocution télévisée, Cyril Ramaphosa a annoncé la nomination de Paul Mashatile, vice-président du parti au pouvoir, en tant que nouveau vice-président de la république pour remplacer David Mabuza, qui a démissionné le mois dernier. Le président sud-africain a également remanié les ministères de l’Électricité et de la Planification, du Suivi et de l’Evaluation pour accorder une plus grande attention à la performance du gouvernement.

Kgosientsho Ramokgopa a été nommé ministre de l’Électricité à la présidence et aura pour mission de résoudre la pire crise électrique de l’Afrique du Sud depuis des décennies, avec des coupures de courant programmées pouvant aller jusqu’à six heures par jour. Le nouveau ministre devra faciliter la coordination des nombreux départements et entités impliqués dans la réponse à la crise, notamment en travaillant avec la direction d’Eskom pour améliorer les performances des centrales électriques existantes et pour accélérer l’acquisition de nouvelles capacités de production énergétique.

En outre, plusieurs ministres ont été nommés pour renforcer les secteurs de la Fonction publique et de l’Administration, des Communications et des Technologies numériques, de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, des Travaux publics et de l’Infrastructure, ainsi que de la Jeunesse et des Personnes handicapées.

Ce remaniement ministériel reflète la détermination du président sud-africain à résoudre la crise électrique qui a un impact négatif sur l’économie et la vie quotidienne des Sud-Africains. La nomination de nouveaux ministres expérimentés et engagés à la tête des différents secteurs clés du gouvernement devrait renforcer la coordination et l’efficacité de la réponse à cette crise.