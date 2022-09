Afghanistan: échange de prisonniers entre les États-Unis et les talibans

Un échange de prisonniers a eu lieu ce lundi 19 septembre entre les États-Unis et les talibans. Les talibans ont ainsi remis aux États-Unis un vétéran de la marine américaine détenu depuis plus de deux ans.

Les talibans ont remis lundi aux États-Unis un vétéran de la marine américaine détenu depuis plus de deux ans, en échange de la libération d’un membre clé du régime taliban, a déclaré le ministre des Affaires étrangères taliban. « Aujourd’hui, Mark Frerichs a été remis aux États-Unis et Haji Bashar nous a été remis à l’aéroport de Kaboul », a déclaré Amir Khan Muttaqi, lors d’une conférence de presse dans la capitale afghane.

Bashir Noorzai, chef de guerre afghan et membre des talibans emprisonné à vie aux États-Unis pour trafic d’héroïne, est arrivé à Kaboul dimanche soir, ont indiqué plusieurs responsables du gouvernement afghan. Le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, a expliqué à l’AFP que Bashir Noorzai n’occupait pas de poste officiel au sein des talibans, mais qu’il avait « apporté un soutien important, y compris des armes », lors de l’émergence du mouvement dans les années 1990.

Mark Frerichs est un ingénieur civil américain qui a été capturé par les talibans en 2020. Vétéran de la marine américaine et directeur du soutien logistique international, il a été amené à se rendre plusieurs fois en Afghanistan.

L’année de sa disparition, le FBI a promis une récompense d’un montant d’un million de dollars pour l’obtention d’informations pouvant amener à la libération de l’ingénieur. En novembre 2020, le New York Times rapportent que Freichs est toujours en vie, après que le secrétaire d’Etat Mike Pompeo s’est rendu en Afghanistan pour mener des négociations de paix avec les talibans.

Une vidéo, montrant Frerichs lisant un texte dans lequel il demande au groupe Etat islamique sa libération, est publiée en avril 2022. Elle précède le renouvellement de la demande de libération de Bashir Noorzai par les talibans, écrit le New Yorker.

Bashir Noorzai a de son côté été arrêté aux Etats-Unis en 2005, après avoir été accusé d’avoir passé plus de 50 millions de dollars d’héroïne aux USA. Il s’agissait d’un des trafiquants de drogue les plus recherchés d’Amérique. Après avoir été capturé, il a collaboré avec les forces spéciales américaines afin de déjouer certains plans des talibans. La CIA avait promis de le libérer s’il collaborait, mais la promesse n’a pas été tenue, et il est ainsi resté détenu jusqu’à ce lundi.

