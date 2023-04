Affrontements meutriers au Soudan: l’Algérie rapatrie ses ressortissants et évacue son ambassade

- Publicité-

L’Algérie a entamé l’évacuation de ses ressortissants et de son personnel diplomatique au Soudan, suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. La communauté algérienne est invitée à faire preuve de prudence et de vigilance.

L’Algérie a commencé le rapatriement de ses ressortissants établis au Soudan ainsi que du personnel de son ambassade à Khartoum, conformément à une instruction du président Abdelmadjid Tebboune. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères algérien a indiqué que cette opération avait été lancée le 24 avril 2023, dans le but de prendre en charge les membres de la communauté nationale au Soudan, confronté à une crise déplorable.

Le ministère a précisé que tous les moyens avaient été mobilisés pour assurer la réussite de cette opération d’évacuation et a appelé les ressortissants algériens présents au Soudan à faire preuve de vigilance et de prudence, ainsi qu’à rester en contact permanent avec ses services. Le département des Affaires étrangères suit de près la situation au Soudan à travers une cellule de crise mise en place à cet effet, sous la présidence du Secrétaire général du ministère.

- Publicité-

La situation sécuritaire au Soudan continue de se détériorer, avec les affrontements entre l’armée régulière et les Forces de réaction rapide (FSR) qui se poursuivent. Les deux camps se livrent depuis plus d’une semaine à une guerre avec l’utilisation d’armes lourdes, faisant plus de 420 morts et 3 700 blessés selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Face à cette crise sécuritaire, l’Algérie appelle les parties soudanaises à cesser les combats et à privilégier le dialogue pour surmonter les différends. La présidence algérienne se dit préoccupée par les développements de la situation dans le pays et rappelle que le Soudan a besoin de la conjugaison des efforts de ses enfants pour mettre fin à la crise actuelle et réaliser les aspirations légitimes du peuple soudanais frère au recouvrement de sa sécurité, sa stabilité, et à l’édification d’un Etat démocratique et moderne.