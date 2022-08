Affichage de la LEI: une application mobile pour faciliter la consultation

Le mandataire délégué de l’agence d’identification des personnes (ANIP), Dr Cyrille Gougbédji a tenu hier mercredi 3 Août 2022, une séance d’échanges avec les représentant des partis politiques ayant une existence légale. Au cours de ce point d’étape sur l’élaboration de la lei, il a été présenté aux partis politiques présents une application numérique qui facilitera la consultation publique de la liste une fois affichée.

Le point d’étape du processus d’élaboration de la liste électorale informatisée à été présenté ce mercredi 03 Août 2022 aux partis politiques par le mandataire délégué de l’ANIP, Cyrille Gougbédji et le Directeur général des élections, Boucary Abou Soulé Adam.

En dehors de la présentation du point d’étape, cette séance permet également à la structure en charge de la confection de la liste électorale de recueillir les avis et contributions des responsables des partis politiques.

Après avoir exposé aux représentants des partis politiques, le point d’étape du processus d’élaboration de la liste électorale informatisée (LEI), Cyrille Gougbédji et Boucary Abou Soulé Adam ont annoncé l’opérationnalisation d’une application mobile pour faciliter la consultation publique de la liste.

Selon leurs explications, toute personne ayant fait le RAVIP et même ne connaissant pas son numéro personnel d’identification pourrait facilement vérifier ses données dès la mise en ligne de la liste électorale. « Il s’agit de la géolocalisation des données fournies lors de l’enrôlement au Ravip. Il y a aussi la possibilité de modification en ligne du lieu de résidence précédemment indiqué« , explique Cyrille Gougbedji.

Le mandataire délégué de la liste électorale informatisée rassure sur le fait que malgré cette liberté accordée pour modifier des données en ligne, tout traficotage sera lourdement sanctionné. » Quiconque tentera de modifier les données d’une personne à son insu, en répondra devant le procureur » , a-t-il indiqué.

L’opérationnalisation de cette application mobile aux dires du mandataire délégué, c’est qu’elle permet de donner automatiquement satisfaction aux citoyens dès lors qu’ils expriment le désir de se voir transférer ailleurs à l’affichage de la liste provisoire.

Par ailleurs, pour les élections législatives de janvier 2023, il n’y aura plus les traditionnelles cartes d’électeurs. Par contre, une pièce d’identification, renseignant les noms, prénoms et l’image du détenteur de la pièce, conformes aux données renseignées dans le Registre national des personnes physiques (Rnpp) servira pour l’élection. La liste électorale informatisée quant à elle sera transmise à la CENA le 7 Novembre 2022.

Les partis politiques présents à la séance d’échange…

Plusieurs partis politiques légalement enregistrés au Bénin ont répondu à l’appel du mandataire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP).

On note en effet à la séance, la présence du l’Union progressiste (Up), le Bloc républicain (Br), Moele-Bénin, Forces cauris pour un Benin émergeant (Fcbe), Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb), Mouvement populaire de libération (Mpl), la Nouvelle force nationale et le parti « Les démocrates ».