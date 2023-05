Affaire Vinicius: Valence suspend à vie 03 supporters

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce mardi, le Valence FC a annoncé avoir suspendu à vie trois de ses supporters. Ces derniers ont été épinglés faisant des gestes racistes à Vinícius, lors du match contre le Real Madrid dimanche dernier.

L’affaire Vinicius Jr continue de faire trembler la Liga. Après le licenciement des arbitres à la VAR lors du match entre le Real Madrid et Valence dimanche dernier, le club Ché a également décidé de sanctionner fort ses supporters coupables de geste ou de propos racistes contre l’ailier madrilène lors de cette fameuse rencontre. En effet, Valence a annoncé ce mardi que trois de ses supporters ont été identifiés par la police et vont être interdit du stade Mestalla à vie.

«Le Valencia CF confirme qu’au cours des dernières heures, la police a identifié un total de trois supporters qui ont fait des gestes racistes à Vinícius Jr lors du match du week-end dernier contre le Real Madrid. Le Valencia CF coopère avec les autorités dans leur enquête pour éliminer le racisme du Camp de Mestalla. Le Club réitère sa condamnation la plus ferme et sa position catégorique contre le racisme et la violence sous toutes ses formes et agira avec la même force avec toutes les personnes identifiées, en appliquant sa mesure la plus sévère : les expulser du stade à vie» peut-on lire dans un communiqué, publié par le club espagnol.

Visiblement, les choses se mettent à bouger en Espagne, après le coup de gueule de Vinicius Jr, soutenu par plusieurs stars du football à travers le monde. Le prodige brésilien, qui a réclamé des actes et des sanctions pour éradiquer ce fléau des stades, peut être content de voir les choses bouger. Mais il ne doit certainement pas encore être satisfait, car des actes plus forts restent à faire pour lutter contre ces actes de racismes.

