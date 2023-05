Affaire Vinicius: la sanction de Valence réduite en appel

-Publicité-

La sanction infligée à Valence dans le cadre de l’affaire Vinicius Jr a été réduite par la commission d’appel de la fédération espagnole. Le club Ché écope finalement de trois matchs à huis clos partiel contre cinq initialement.

Sanctionné lourdement par la commission de la compétition après les incidents racistes ayant visé Vinicius lors du match Valence-Real Madrid dimanche, Valence avait fait appel de la sanction dans la foulée. Le club avait publié un communiqué incendiaire pour dénoncer cette punition “injuste”.

«Le Valencia CF tient à exprimer son total désaccord et son indignation face à la sanction injuste et disproportionnée infligée par le Comité de Compétition au Club avec la fermeture de la Tribune d’Animation pendant cinq matchs (…) Le Valencia CF a condamné, condamne et condamnera de la manière la plus ferme tout acte de racisme ou de violence. Ces comportements n’ont pas leur place dans le football ou dans la société et nous continuerons à agir de la manière la plus ferme pour éradiquer ce fléau (…) Nous considérons que pénaliser et priver de la possibilité de voir votre équipe tous les supporters qui n’ont pas été impliqués dans ces incidents regrettables est une mesure totalement disproportionnée, injuste et sans précédent contre laquelle nous lutterons», avait écrit le club espagnol.

Finalement, Valence a obtenu gain de cause, du moins, en partie. En effet, la commission d’appel de la fédération espagnole a réduit le huis clos partiel de Mestalla, le stade du club, de cinq à trois matchs. La commission d’appel a également maintenu l’amende financière, mais l’a réduite de 45.000 euros à 27.000 euros. A noter que la tribune Mario-Kempes restera toutefois fermée pour le match décisif de dimanche contre l’Espanyol. La demande de la suspension de la sanction pour ce match ayant été rejetée en appel.

Selon le journal valencien Super Deporte, les services juridiques du club auraient déjà préparé l’ensemble de la documentation nécessaire afin de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport. L’objectif est d’obtenir au moins la suspension préventive de ces sanctions réduites.

