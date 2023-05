Affaire Vinicius: la fédération espagnole sanctionne Valence

-Publicité-

Réuni ce mardi, le Comité des compétitions de la fédération espagnole a sanctionné le FC Valence suite aux événement racistes survenus dans son stade le weekend dernier.

Le Comité des compétitions de la Fédération espagnole s’est réuni ce mardi pour décider des sanctions à prendre suite aux incidents survenus lors du match entre Valence et le Real Madrid, notamment les actes racistes dont Vinicius Junior a été victime. La RFEF a notamment puni le club Ché pour le comportement de certains de ses supporters.

Ainsi, l’actuel 13e du championnat espagnol a écopé d’une amende de 45 000 euros et voit sa tribune Mario Kempes être fermée pour 5 matchs. D’après les médias espagnols, la direction a dix jours pour faire appel de cette décision. Toujours lors de cette réunion, le Comité des compétitions de la Fédération espagnole a également décidé d’annuler le carton rouge reçu par Vinicius Jr, lors de cette fameuse rencontre, après s’être accroché avec Mamardashvili et Duro.

Valence crie au scandale

Après avoir pris connaissance de la sanction, Valence a répliqué en publiant un communiqué incendiaire dans lequel il tacle la RFEF (Fédération royale espagnole de football). «Le Valencia CF tient à exprimer son total désaccord et son indignation face à la sanction injuste et disproportionnée infligée par le Comité de Compétition au Club avec la fermeture de la Tribune d’Animation pendant cinq matchs (…) Le Valencia CF a condamné, condamne et condamnera de la manière la plus ferme tout acte de racisme ou de violence.

Ces comportements n’ont pas leur place dans le football ou dans la société et nous continuerons à agir de la manière la plus ferme pour éradiquer ce fléau (…) Nous considérons que pénaliser et priver de la possibilité de voir votre équipe tous les supporters qui n’ont pas été impliqués dans ces incidents regrettables est une mesure totalement disproportionnée, injuste et sans précédent contre laquelle nous lutterons», peut-on lire dans le communiqué du club. Le football espagnol traverse une zone de turbulence.

COMUNICADO OFICIAL | RESPETO POR NUESTRA AFICIÓN — Valencia CF (@valenciacf) May 23, 2023

