Affaire Stormy Daniels: inculpé, Donald Trump dénonce une « persécution politique »

Donald Trump a été inculpé dans une affaire d’achat du silence d’une star du porno en 2016. L’ancien président américain dénonce une « persécution politique » et clame son innocence.

Quelques minutes après la décision d’un grand jury d’un tribunal de New York d’inculper au pénal Donald Trump dans une affaire d’achat du silence d’une actrice de films X lors de la présidentielle 2016, l’ancien président américain a réagi. Donald Trump a vivement critiqué cette décision, dénonçant une « persécution politique et une ingérence dans l’élection » présidentielle de 2024, à laquelle il est candidat.

Le républicain a accusé les démocrates d’être responsable de cette inculpation – une première pour un ancien président américain -, les accusant d’être « obsédés » par l’idée de « se faire Trump ». « Ils ont fait l’impensable, ils ont inculpé une personne complètement innocente, dans un acte flagrant d’ingérence électorale », a-t-il affirmé dans un très long communiqué.

« nous allons chasser tous ces démocrates véreux du pouvoir«

Extrêmement combattif, le milliardaire new-yorkais a assuré que cette « chasse aux sorcières » se retournerait « violemment » contre le président démocrate Joe Biden. « C’est une persécution politique et une ingérence dans une élection comme jamais vu dans l’Histoire », a assuré l’ancien locataire de la Maison Blanche.

L’ex-président américain a, en outre, accusé les démocrates de la « gauche radicale » d’être les « ennemis des hommes et des femmes qui travaillent dur dans ce pays ». « Notre mouvement et notre parti – uni et fort – vont d’abord vaincre Alvin Bragg (le procureur progressiste de New York, NDLR), puis Joe Biden, et nous allons chasser tous ces démocrates véreux du pouvoir. »

Donald Trump a reçu le soutien de plusieurs membres des Républicains, parmi lesquels son rival Ron DeSantis. Son inculpation est « contraire aux valeurs de l’Amérique », a-t-il estimé, critiquant une « instrumentalisation du système judiciaire ». Son fils est également monté au créneau. « Il s’agit d’un acte opportuniste visant un opposant politique en pleine campagne électorale », a fustigé Eric Trump sur Twitter.