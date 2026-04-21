Benin Web TV
LIVE

Affaire SS2E : L’État du Sénégal condamné par le Tribunal de grande instance de Dakar

Le Tribunal de grande instance de Dakar a rendu une décision dans le litige opposant l’État du Sénégal à la Société sénégalaise pour l’Équipement et l’Énergie (SS2E), se prononçant à la fois sur les conséquences financières de la rupture du contrat et sur la légalité du retrait de la concession par l’administration.

Le · MàJ le
Société
308vues
Affaire SS2E : L’État du Sénégal condamné par le Tribunal de grande instance de Dakar
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Ce dossier, engagé depuis plusieurs années devant les juridictions dakaroises, portait sur les effets juridiques et pécuniaires déclenchés par la fin de la concession accordée à la SS2E.

Dans son arrêt, la juridiction a validé le principe du retrait de la concession opéré par l’administration, reconnaissant la légitimité de cette mesure au regard des éléments examinés.

Parallèlement, le tribunal s’est également prononcé sur les conséquences financières découlant de la rupture du contrat.

Décision du Tribunal

Le Tribunal de grande instance de Dakar a statué sur les aspects financiers liés à la rupture et a confirmé le principe du retrait de la concession par l’administration.

Articles liés

Bénin: après ses multiples sorties virulentes contre les autorités, le tiktokeur Steve Wotto arrêtéBénin: après ses multiples sorties virulentes contre les autorités, le tiktokeur Steve Wotto arrêtéAffaire Kemi Seba : la demande d’extradition n’a pas encore été soumise, indique le BéninAffaire Kemi Seba : la demande d’extradition n’a pas encore été soumise, indique le BéninBénin : décès de Juste Riphat Mitokpè, président de l’ex Mouvement OB26Bénin : décès de Juste Riphat Mitokpè, président de l’ex Mouvement OB26Abomey-Calavi: un vitrier cambriolé en pleine journée à GodomeyAbomey-Calavi: un vitrier cambriolé en pleine journée à Godomey
Merci pour votre lecture — publicité