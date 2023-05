Affaire Rigobert Song-André Onana: Samuel Eto’o se prononce enfin

-Publicité-

En Italie lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre l’Inter et le Milan AC (2-0), Samuel Eto’o s’est pour la première fois prononcé sur la brouille Onana-Song au Mondial 2022. Et le boss de la Fécafoot n’y voit qu’une affaire entre un joueur et son entraineur.

Présent mercredi dernier à San Siro lors de la précieuse victoire de l’Inter face à l’AC Milan (2-0) en demi-finale aller de Ligue des champions, Samuel Eto’o a assisté avec intérêt à la prestation d’André Onana, auteur d’un clean sheet. Infranchissable sur sa ligne, le gardien camerounais a annihilé les rares descentes milanaises dans le camp des visiteurs. Une copie parfaite de l’ancien de l’Ajax qui lui a d’ailleurs valu les éloges du président de la Fécafoot.

« (C’est une) émotion particulière de voir mon Inter gagner le derby et de voir André Onana, qui peut jouer la finale de la Ligue des Champions. Je suis heureux comme président de la Fédération et comme son père », a réagi le champion d’Europe 2010, au micro de Prime Video Italia après la rencontre. L’ancien capitaine des Lions Indomptables a en a profité pour finalement briser le silence au sujet du possible retour du portier intériste en sélection.

Le joueur de 27 ans avait quitté la tanière des Lions lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Accusé d’insubordination par le sélectionneur Rigobert Song qui l’avait écarté des prochaines rencontres des phases de groupe, le natif de Nkol Ngok avait dans la foulée, pris sa retraite internationale.

« Une affaire entre le joueur et son entraîneur »

« C’est un triste épisode de la Coupe du monde. On me pose toujours des questions à ce sujet et on me met dans une position inconfortable. Vous connaissez Onana d’aujourd’hui ou de l’année dernière, mais en 2017, Onana faisait déjà partie des cinq meilleurs gardiens du monde. André a joué pour l’Ajax, mais il a souvent fini sur le banc : ceux qui m’accusent d’avoir des problèmes avec lui aujourd’hui sont les mêmes qui disaient à l’époque qu’il ne méritait pas de jouer », a commenté l’ex-avant-centre jeudi, lors de la « Milano Football Week », dans des propos rapportés par FcInterNews.it.

« Pour moi, c’est le meilleur gardien du monde, mais je suis le président d’une fédération, de millions de joueurs camerounais. Je ne suis pas le genre de manager qui impose quelque chose à son coach, je n’ai jamais vu [Massimo] Moratti (président de l’Inter de 1995 à 2013, ndlr) dire à Mourinho qui devait jouer et qui ne devait pas jouer. Pour moi, c’est une affaire entre le joueur et son entraîneur. Si ce dernier me dit qu’il est satisfait d’Onana, il n’y aura pas de problème. Je dois être une solution pour l’entraîneur, et non l’inverse », a ajouté le double champion d’Afrique.

🎙️ – #Onana reviendra-t-il en équipe nationale ?



Eto'o : " Triste épisode à la CDM. Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde, mais je suis le président d'une fédération, de millions de joueurs camerounais. Pour moi, c'est juste une affaire entre le joueur et son entraîneur… pic.twitter.com/4jrFgdGbiI — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) May 12, 2023

