Affaire Richard Berry : Pascale Louange sort du silence et fustige Coline Berry

Pascale Louange , compagne de l’acteur Richard Berry , a publié une lettre ouverte sur son compte Instagram pour réagir aux accusations d’inceste portées par sa belle‑fille, Coline Berry . Dans ce texte très direct, elle dénonce une manipulation psychologique et alerte sur les répercussions familiales, évoquant notamment l’impact sur leur fille de 12 ans, tandis que la question a récemment été portée devant une commission d’enquête sur l’inceste à l’Assemblée nationale.

La lettre, relayée sur les réseaux sociaux, met en avant une indignation profonde de Pascale Louange à l’encontre de Coline Berry. Elle reproche à cette dernière d’avoir franchi une « limite inacceptable » en impliquant la demi‑sœur dans une affaire devenue publique, et décrit des procédés visant, selon elle, à orienter l’opinion en faveur d’une posture de victime.

Pascale Louange rappelle par ailleurs les débuts de sa relation avec Richard Berry et affirme que l’opposition de Coline à leur union existait dès leur première rencontre. Elle soutient que ces tensions antérieures éclairent, selon elle, les motivations réelles des accusations et dépeint la situation actuelle comme une mise à mal du noyau familial.

Les reproches ciblés et le soutien affiché

Dans son message, elle accuse explicitement Coline Berry d’utiliser des méthodes de manipulation pour servir des intérêts personnels, laissant entendre que les griefs exposés ne relèveraient pas uniquement d’une recherche de vérité judiciaire. Pascale Louange dit également s’interroger publiquement sur la véracité des faits présentés et invite ses lecteurs à remettre en cause certains éléments du récit médiatique.

La compagne de l’acteur souligne la difficulté pour Richard Berry de se défendre sur le plan judiciaire, évoquant la prescription qui, selon elle, empêche aujourd’hui toute réponse formelle devant un tribunal. Le terme de prescription renvoie au principe juridique par lequel, au‑delà d’un certain délai, des poursuites ne peuvent plus être engagées, empêchant l’examen judiciaire de faits anciennement dénoncés.

Elle décrit son époux comme un père aimant et respecteux, opposé à toute forme de violence envers des enfants, et rend hommage à sa dignité face à des attaques qu’elle qualifie de répétées depuis cinq ans. Dans la lettre, elle affirme son soutien total et constant, plaidant pour la protection des membres de la famille subissant des « dommages collatéraux » liés à l’exposition médiatique.

Pascale Louange dénonce également ce qu’elle appelle une « mise à mort sociale », dénonçant l’effet des réseaux sociaux et de la presse sur les personnes visées par des accusations publiques. Elle exprime sa préoccupation quant à la capacité des familles à faire face à ces tensions quand les conflits privés sont désormais débattus à grande échelle.

La missive, tonnée et sans concession, replace ainsi le dossier sur le terrain des relations familiales et de l’impact des prises de parole publiques. Elle insiste sur la nécessité, selon elle, de protéger les enfants et les proches exposés, tout en maintenant une vision critique sur la manière dont l’affaire est traitée médiatiquement.