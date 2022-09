Affaire Pogba: les nouvelles révélations explosives de Mathias Pogba

Actuellement en détention, Mathias Pogba a publié de nouveaux messages et vidéos programmés sur son compte Twitter ce vendredi matin. Le footballeur a fait cette fois-ci de graves révélations sur son frère, Pogba.

Où s’arrêtera cette affaire qui déchire la famille Pogba depuis des semaines? Accusé de tentatives d’extorsions par son frère Paul, Mathias est actuellement en détention. Mais ayant prévu le coup, ce dernier a programmé des messages sur son compte Twitter, qui ont été publiés très tôt ce vendredi matin. Dans ces publications et vidéos, Mathias a détaillé de graves révélations contre le milieu de terrain de la Juventus.

Ces messages ont été programmés par un « bot », confie Mathias. « Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché« , a-t-il expliqué. Il justifie ces vidéos comme assurances de sécurité, avant de poursuivre. “Les masques vont tomber comme R-Kelly, Weinstein et Mendy et vous verrez que ce n’est pas beau à voir« , lance-t-il en promettant, enfin, de dévoiler les « grandes révélations » promises il y a plusieurs semaines. Il qualifie son frère Pogba de « grand hypocrite, manipulateur, sournois, criminel ».

Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) September 23, 2022

Sorcellerie, crime organisé…

Dans cette nouvelle salve, Mathias Pogba a de nouveau réaffirmé que son frère avait recours à un marabout, mais également qu’il était impliqué dans des crimes avec effusion de sang. « Cet individu, mon frère, est devenu un adepte de la sorcellerie ces dernières années, devenant le suivant d’un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grande, un proche de l’ancien joueur Alou Diarra, qui l’aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. C’est ce sorcier dont je parlais comme d’une personne ayant œuvré à isoler mon frère. (…) Quant à ce que mon frère a fait, parmi ce qu’il y a de sûr, c’est que les criminels agissant en son nom ont fait couler le sang« .

Mathias a poursuivi en évoquant de nouveau le maraboutage de Paul contre Kylian MBappé: « Mon frère, à plusieurs reprises, a jeté des sorts à ses coéquipiers de footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé, que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre. » D’autres accusations ont également été portées contre le milieu de la Juventus, qui aurait des liens établis avec le crime organisé.

« Beaucoup seront choqués et auront du mal à le croire, mais c’est la vérité. C’est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd’hui. Mon frère (…) a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et qu’il l’a encore aujourd’hui. Si ça n’était que de l’amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu’il s’est servi de ces relations et de leurs noms pour se protéger dans la rue et pour faire affaire avec eux dans le but qu’ils fassent des choses pour lui et qu’ils fassent couler le sang pour lui.”

« Je n’étais pas au courant de ces agissements »

Mathias enfonce le clou: “Je n’étais pas au courant de ces agissements jusqu’à ce qu’il trahisse ses hommes de main et qu’il s’enfuie sans prévenir personne, nous abandonnant à notre sort notre mère et moi, laissant sa famille et ses proches devenir les cibles de ces bandits. Certains de nos proches s’étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui. Si nous ne sommes pas allés voir les autorités, c’est uniquement par peur de représailles, n’ayant aucun moyen de tous nous protéger.”

“Il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu’il daigne éloigner notre mère du danger, s’occupant uniquement d’elle et abandonnant les autres. Bien sûr, il la fait loger seule sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse derrière ses gardes du corps. De plus, cela n’était pas gratuit. Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur. Ce qu’elle a malheureusement accepté« , révèle aussi Mathias Pogba.

Pour finir, Mathias Pogba s’en prend à l’agent de son frère, Rafaela Pimenta: « Celle-ci a pris la relève tant au niveau professionnel que de la manipulation. Si mon frère est devenu ce qu’il est, c’est en grande partie car ces trois, en plus d’une autre personne, ont particulièrement œuvré pour l’isoler et mieux l’influencer et le manipuler.” Pour rappel, Mathias Pogba et quatre autres personnes sont en détention depuis 5 jours, pour tentative d’extorsion de Paul Pogba. Ces nouvelles révélations, donneront-elles un nouveau tournant à l’enquête, toujours en cours? Affaire à suivre…