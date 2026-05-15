Eurovision 2026 : Stéphane Bern déplore l’appel au boycott d’Israël

La grande finale de l’Eurovision 2026, attendue ce samedi 16 mai à Vienne et diffusée en direct sur France 2, se déroule dans un contexte géopolitique particulièrement sensible. Cinq pays emblématiques du concours – l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Islande et la Slovénie – ont décidé de se retirer cette année en signe de protestation contre la participation d’Israël, ce qui fait de cette édition la plus boycottée de l’histoire de l’événement. En outre, plusieurs de ces pays ont également choisi de ne pas diffuser la finale, accentuant les tensions autour du concours le plus suivi au monde. L’animateur Stéphane Bern, qui commentera l’événement pour la douzième fois aux côtés de Camille Cerf, appelle au calme et à la retenue dans ce climat de polémique marquée.

Face aux tensions et appels au boycott qui se propagent à travers l’Europe, Stéphane Bern s’est exprimé dans les colonnes du magazine Télé Star. Il déplore vivement la politisation croissante du concours, un événement qui, selon lui, devrait rester un espace culturel et artistique apolitique. L’animateur rappelle que la chaîne publique israélienne, participant à l’Eurovision, est en capacité d’exprimer une certaine liberté de critique vis-à-vis de son gouvernement. « Je trouve toujours délicat de mêler les artistes à ces enjeux politiques. Israël participe avec une chaîne publique qui peut être critique envers son gouvernement. À mon sens, il vaut mieux encourager les voies démocratiques », précise Stéphane Bern.

Selon lui, l’Eurovision est avant tout une « scène ouverte » où la diversité et la tolérance sont promues. Il souligne l’ampleur du concours, suivi par près de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde, mettant en lumière son rôle de service public culturel. L’animateur évoque notamment la participation d’artistes emblématiques de la diversité, tels que Conchita Wurst, symbole de la communauté LGBTQ+, et d’autres talents issus de cultures variées. Cette représentation multiculturelle illustre, selon lui, l’essence même du concours qui représente un lieu de liberté d’expression et d’échange artistique.

« Il vaut mieux encourager les voies démocratiques », Stéphane Bern déplore l’appel au boycott

Depuis ses débuts, l’Eurovision a évolué pour devenir un véritable pont musical entre les peuples, favorisant parfois la réconciliation entre nations aux passés conflictuels. Stéphane Bern rappelle que des pays issus de l’ex-Yougoslavie ou encore la Tchéquie et la Slovaquie – ayant connu des tensions historiques – participent désormais ensemble au concours, preuve de la capacité de la musique à réunir. Il réfute fermement les critiques qui qualifient l’Eurovision de programme « désuet » ou « ringard », insistant sur le fait que la musique est un vecteur puissant de lien social : « La musique permet de relier les gens, parfois même de réconcilier des nations qui ne se parlaient plus. On l’a vu avec des pays issus de l’ex-Yougoslavie ou encore la Tchéquie et la Slovaquie qui participent aujourd’hui à l’Eurovision. C’est tout sauf dépassé ! »

L’animateur témoigne aussi de l’évolution et de la modernisation du concours, notamment avec la présence de stars internationales telles que Madonna ou Justin Timberlake depuis 2015, venus enrichir le spectacle et attirer de nouveaux publics. Il insiste sur le fait que l’Eurovision reste une scène populaire où toutes les musiques sont autorisées, contribuant à son succès mondial et sa pérennité.

Monroe pour la France, l’animateur y croit malgré les bookmakers

Sur le plan artistique, Stéphane Bern coanimera la finale avec Camille Cerf, en soutenant entre autres la représentante française Monroe. Cette jeune chanteuse lyrique a été révélée au grand public en janvier 2025 après sa victoire lors de la onzième saison de Prodiges, un télé-crochet diffusé sur France 2 qui met en lumière les jeunes talents classiques. Monroe concourra pour la France avec la chanson « Regarde », présentée comme un hymne à l’amour depuis sa révélation officielle le 6 mars dernier.

Malgré une baisse notable dans les pronostics des bookmakers à l’approche de la soirée finale, Stéphane Bern reste confiant quant aux chances de la candidate tricolore. Il met en avant son originalité, mêlant un style très français à une touche de spectacle « à l’américaine », un équilibre qu’il estime parfait pour briller sur la scène européenne. Monroe détient également le record de la plus jeune représentante française jamais sélectionnée pour l’Eurovision, une particularité qui suscite un intérêt certain auprès du public et des médias.