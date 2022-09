Affaire Pogba : le témoignage glaçant de Paul Pogba

Dans son édition de ce lundi, Le Monde a dévoilé un extrait du témoignage de Paul Pogba aux enquêteurs au sujet de la tentative d’extorsion dont il a été victime et dans laquelle est impliquée son frère, Mathias.

Paul Pogba a été victime d’une tentative d’extorsion de la part de quatre individus armés et cagoulés, et dans laquelle est impliqué son frère Mathias. Dans le cadre de l’enquête, ce dernier, ainsi que trois autres personnes, ont d’ailleurs été arrêtés et mis en examen. Le Parisien révèle ce dimanche, que le milieu de terrain de la Juventus a été placé sous protection policière en Italie. Ce lundi, c’est au tour du média Le Monde de révéler de nouveaux éléments sur ce dossier.

Le quotidien a publié un extrait du témoignage de Paul Pogba datant du 9 août dernier, évoquant alors la soirée du 19 mars 2022, en marge d’un rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine. Le joueur a été retenu par plusieurs copains de son quartier d’enfance, alors qu’il rentrait chez lui, qui l’emmènent dans un appartement à Chanteloup-en-Brie. Deux hommes cagoulés, habillés de gilets pare-balles et lourdement armés, mettent alors en joue la Pioche. C’est à ce moment que Roushdane K (ami de Pogba) réclame la somme de 13 M€ (dont 3 M€ en liquide) en guise de paiement pour la protection dont aurait bénéficié Paul Pogba pendant plusieurs années.

« J’avais peur. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j’allais payer. Ils criaient : “Ta gueule, baisse les yeux”. (…) L’un des deux cagoulés a parlé à l’oreille de Roushdane. Quand les gars cagoulés repartent, Roushdane m’a dit qu’il fallait que je les paye, sinon on était tous en danger », rapporte Le Monde. Et Pogba de poursuivre. « Roushdane a expliqué que ce qui venait de se passer, c’est normal lorsqu’on est un joueur de foot connu. Mais que je devais payer car en plus, lui s’était porté garant. »

L’un des quatre autres suspects aurait alors menacé l’international français de révéler au grand jour le contenu d’une clé USB sur laquelle se trouverait la preuve du paiement d’un marabout pour jeter un sort à ses adversaires et à Kylian Mbappé. La procédure judiciaire est toujours en cours.