Affaire Pogba: le marabout de Paul Pogba sort du silence

Longuement cité dans l’affaire dite Pogba, qui oppose Paul Pogba à son frère ainée Mathias, le marabout de l’international français, Birame D, est sorti du silence et a livré ses vérités sur cette sordide affaire.

L’affaire Pogba est visiblement encore loin d’avoir livré toutes ses vérités. En pleine brouille avec Paul Pogba, Mathias avait en effet porté de graves accusations contre son frère. Dans un post sur les réseaux sociaux, le joueur guinéen a notamment accusé le milieu de terrain de la Juventus d’avoir voulu marabouter Kylian Mbappé qui prenait trop de pouvoir en équipe de France.

Si l’affaire est depuis dans la main de la justice française, Mathias a lui été déposé en prison ainsi que certaines personnes citées dans cette sordide affaire. De son côté, Paul Pogba s’était défendu des révélations sur lui faites par son frère jumeau. Le champion du monde 2018 avait expliqué qu’il a engagé un marabout mais pour se protéger des blessures et non pour s’en prendre à son coéquipier.

Silencieux depuis le début de cette guerre fratricide avec les deux camps qui citent son nom, Birame D. a enfin réagi à l’affaire. Dans les colonnes du journal le Parisien, le marabout a livré ses vérités. «Toute cette histoire de maraboutage n’est qu’une pure invention. Paul ne m’a jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé, ni pour ce PSG-Manchester United, ni pour une autre occasion« , a-t-il déclaré.

« La seule et unique fois où nous avons parlé de Kylian, c’était lors d’une conversation téléphonique pendant la Coupe du monde 2018. Après le match contre l’Argentine (victoire des Bleus, 4-3), j’ai dit à Paul : « c’est fou comme il est rapide le petit ». Paul m’a répondu avec ces mots : » Kylian, c’est un cadeau de Dieu de l’avoir avec nous, il nous soulage tellement, il nous fait tellement de bien »», a ajouté Birame.

« Je refuse de salir son nom »

Alors que Paul Pogba l’avait traité de « charlatan » lors de son audition début août, dans le cadre de cette affaire, Birame D. a refusé de critiquer son ancien client et a même pris sa défense. « Devant les policiers, Paul a peut-être préféré prendre ses distances avec moi. Pour ma part, je refuse de salir son nom et je me souviens de lui comme d’une très belle personne (…)« , confie-t-il au média français.

« Je suis écœuré de voir que des gens qui se présentaient comme faisant partie de ses amis sont capables aujourd’hui de l’accuser de m’avoir demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé. Tout cela n’a aucun sens. J’ai seulement l’impression que cette histoire de maraboutage a permis à certaines personnes de faire oublier l’essentiel : Paul a été séquestré et menacé par des hommes armés qui exigeaient de lui un versement de plusieurs millions d’euros », a conclu le marabout.