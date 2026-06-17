Affaire Patrick Bruel : Leyla Doriane raconte le jour où il se serait jeté sur elle en slip rouge

Leyla Doriane Patrick Bruel et décrit, dans un entretien publié ce mercredi 17 juin 2026 par le magazine ELLE, un épisode privé survenu après leur rencontre en 1999 aux Victoires de la musique, ainsi que son rôle peu mentionné sur l’album Juste Avant. Elle relate une invitation à son domicile à Neuilly, un comportement qu’elle qualifie d’intrusif, et une mention très sobre de sa participation dans le livret du CD.

La première rencontre entre les deux artistes remonte à 1999, dans les allées des Victoires de la musique. Leyla Doriane raconte cet échange informel : « On m’a présenté Patrick en 1999 lors des Victoires de la musique, dans l’allée à côté des VIP« , se souvient-elle, évoquant la question de l’origine berbère lancée par l’artiste et la plaisanterie qui s’en est suivie.

Peu après, la jeune chanteuse, alors dans la vingtaine, est sollicitée pour poser sa voix sur un titre de l’album Juste Avant, disque qui rencontrera un important succès. Selon ses propos, le travail en studio s’est déroulé dans un climat qu’elle décrit comme respectueux et fluide : « C’était un moment magique. Tout était fluide, respectueux« .

Rencontre à Neuilly, comportement allégué et mentions discographiques

Après l’enregistrement, Patrick Bruel lui aurait proposé d’écrire des chansons pour elle et l’aurait invitée chez lui à Neuilly pour en discuter et chanter au piano. Leyla Doriane affirme : « Il m’a proposé de venir chez lui à Neuilly, pour en parler et chanter au piano. Je ne me suis pas méfiée. Pour moi, on était des collègues de travail, on faisait partie du même label« .

Dans son récit, elle décrit un incident survenu lors de cette visite : l’artiste lui aurait offert à boire, puis serait revenu quelques instants plus tard vêtu d’un simple slip rouge. Elle indique avoir été choquée et mal à l’aise, avoir refusé ses avances et tenté de le repousser lorsqu’il aurait cherché à l’embrasser de force. Elle rapporte une phrase prononcée par Bruel qui l’a marquée : « Tu sais le nombre de nanas qui rêveraient d’être à ta place !« .

Sur le plan discographique, Leyla Doriane déplore la manière dont sa contribution a été mentionnée dans le livret du CD : un remerciement sobre et une orthographe erronée, « Merci à Leïla« , selon elle, sans crédit d’artiste complet. Elle déclare avoir chanté sans rémunération, cédé ses droits et ne pas avoir été correctement identifiée dans les mentions du disque.

Patrick Bruel est, selon le texte, visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles. Il est indiqué qu’il nie ces faits et les conteste fermement.