Affaire Negreira: l’UEFA va trancher sur le cas du Barça en juin

Sur les informations de plusieurs médias espagnols, dont Marca, l’UEFA va trancher sur une sanction contre le FC Barcelone, dans le cadre de l’affaire Negreira, en juin.

Accusé d’avoir versé plusieurs millions d’euros à José Maria Enriquez Negreira, ancien numéro 2 de la commission des arbitres espagnole, pendant plusieurs années, le FC Barcelone est sous le coup de poursuite judiciaire en Espagne. Le club catalan a également vu l’UEFA ouvrir une enquête dans le dossier pour envisager des sanctions contre le club sur le plan européen. Et ce mardi, plusieurs médias espagnols ont annoncé que l’instance dirigée par Aleksander Ceferin va annoncer son verdict en juin.

Selon Marca, l’UEFA va bel et bien sanctionner le Barça, qui risque de perdre sa place en Ligue des champions. Une tendance confirmée par le président de l’instance Aleksander Ceferin. Le slovène a souligné lundi que cette affaire était « l’une des plus graves » qu’il ait connues lors de son mandat. Il a ensuite insisté sur sa volonté de prendre une sanction contre le club catalan, qui risque une exclusion d’un an de toutes les compétitions européennes, en estimant que les abus dépassent le cadre du football espagnol.

La Confédération Européenne souhaite intervenir rapidement, sachant que les procédures administratives et l’imposition d’une sanction plus étendue peuvent prendre du temps. Elle envisage donc de prononcer une sanction en juin, tout en prenant en compte la défense du club catalan. « Si l’UEFA se jette dans la piscine de cette façon, c’est qu’il y a de l’eau« , explique un spécialiste du sujet dans Marca. Ça ne sent donc pas bon du tout pour le FC Barcelone.