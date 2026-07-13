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Affaire Me Magloire Yansunnu: l’avocat condamné à 7 ans de prison ferme par la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné, ce lundi 13 juillet 2026, Me Magloire Yansunnu à sept ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 28 millions de FCFA.

Edouard Djogbénou
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Société
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Affaire Me Magloire Yansunnu: l’avocat condamné à 7 ans de prison ferme par la CRIET
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L’avocat était poursuivi dans une affaire portant sur la gestion de fonds appartenant à l’un de ses anciens clients.
Le dossier trouve son origine dans un différend né après une procédure de licenciement. Chargé de défendre son client, Me Yansunnu avait obtenu le versement d’une indemnité en faveur de ce dernier.

Mais selon l’accusation, les sommes recouvrées n’ont pas été restituées dans les conditions prévues. Le client a alors saisi les instances compétentes, estimant avoir été privé des fonds qui lui revenaient.
Avant que l’affaire ne soit portée devant la justice pénale, le litige avait été examiné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin, qui aurait proposé une répartition des sommes entre les deux parties. Cette solution n’ayant pas été exécutée, le dossier a finalement été transmis à la justice.

Poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment de capitaux, Me Magloire Yansunnu avait été placé en détention provisoire le 13 avril 2026. Sa défense a toujours soutenu qu’il s’agissait d’un simple désaccord sur la répartition des fonds et non d’une intention frauduleuse.

À l’issue du procès, la CRIET a retenu sa responsabilité et l’a condamné à sept ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 28 millions de FCFA.

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