Affaire Kemi Seba : le Bénin envoie une délégation en Afrique du Sud pour demander son extradition

Après l’arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud, le Bénin a rapidement réagi en dépêchant une délégation officielle pour appuyer sa demande d’extradition.

Le gouvernement béninois passe à l’offensive dans le dossier Kemi Seba. Quelques jours après l’interpellation de l’activiste, une mission de haut niveau a été envoyée sur place afin de soutenir la requête introduite par Cotonou. Selon RFI, cette délégation est conduite par des responsables de premier plan, notamment les ministres en charge des Affaires étrangères et de la Justice. L’objectif est d’engager des discussions directes avec les autorités sud-africaines et d’accélérer le traitement du dossier.

Figure connue pour ses positions anti-occidentales, Kemi Seba est recherché par la justice béninoise. Il fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux pour « blanchiment d’argent » et « apologie de crime ». Son arrestation, le 13 avril 2026, par la police sud-africaine, a ainsi offert une opportunité aux autorités béninoises de relancer la procédure judiciaire. Dans la foulée, une demande officielle d’extradition a été transmise. La décision finale revient désormais à la justice sud-africaine, appelée à se prononcer sur cette requête.

D’après un communiqué de la police sud-africaine, Kemi Seba a été interpellé lundi en compagnie de son fils pour des « faits présumés de facilitation d’entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo ». Depuis plusieurs années, l’activiste entretient des relations tendues avec les autorités béninoises.

En mai 2024, il avait notamment affirmé détenir des preuves de la présence de soldats français dans le nord du Bénin. Il avait également relayé des messages favorables à une tentative de coup d’État survenue le 7 décembre dernier.