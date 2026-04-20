Affaire Kemi Séba: au delà des rumeurs, ce qu’il faut comprendre réellement de l’audience de ce lundi

La comparution prévue ce lundi 20 avril 2026 en Afrique du Sud ouvre une première étape judiciaire concernant Kemi Seba, sans pour autant trancher le fond du dossier qui le vise au Bénin.

Contrairement à certaines interprétations, l’audience du jour s’inscrit avant tout dans le cadre du droit sud-africain. Les juges sont appelés à examiner des éléments liés à la situation administrative de l’intéressé et à des faits que les services de police sud-africains doivent encore éclaircir. Il ne s’agit donc ni d’un procès au fond, ni d’une audience consacrée à une éventuelle extradition.

Cette étape judiciaire s’insère toutefois dans un environnement diplomatique et judiciaire plus large. Les autorités béninoises ont transmis à Pretoria des mandats d’arrêt visant le militant panafricaniste, accompagnés d’une demande d’arrestation provisoire. L’objectif est de permettre son maintien sous contrôle judiciaire en Afrique du Sud, dans l’attente d’éventuelles démarches ultérieures.

Sur le plan strictement juridique, un point mérite d’être clairement posé. La procédure d’extradition n’est pas encore ouverte. Elle suppose une demande formelle distincte, assortie de garanties procédurales, qui devra être examinée ultérieurement par les juridictions sud-africaines compétentes.

En l’état, l’audience de ce lundi marque donc le déclenchement d’un processus judiciaire progressif, et non son aboutissement. Les décisions à venir dépendront des suites données tant aux procédures internes sud-africaines qu’aux démarches de coopération judiciaire engagées par le Bénin.