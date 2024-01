Affaire Hervé Renard: Alain Giresse et Élise Bussaglia dézinguent la Fédération ivoirienne 

-Publicité-

Sollicité par la Fédération ivoirienne de football pour prendre en main les Eléphants jusqu’à la fin de la CAN 2023, Hervé Renard a finalement été retenu par la Fédération française, son employeur. Une affaire très commentée en France et au délà.

La Côte d’Ivoire ne réussira finalement pas son coup inédit. Alors qu’il a limogé son sélectionneur Jean-Louis Gasset (ce dernier affirme avoir démissionné de son poste) avant la qualification in extrémis des Eléphants pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, la Fédération ivoirienne avait décidé de se tourner vers Hervé Renard. La FIF avait en effet demandé à la Fédération française de lui prêter son sélectionneur de l’équipe féminine, le temps de finir la compétition. Une requête insolite finalement rejetée par les autorités française malgré le consentement du technicien de 55 ans, désireux de retrouver l’équipe avec laquelle il avait remporté la CAN en 2015.

Selon Élise Bussaglia, cette approche est un manque de respect envers les Bleues. «Encore une fois j’ai envie de dire, est-ce qu’ils oseraient faire ça s’il était à la tête d’une autre sélection et, par autre sélection, j’entends masculine ? Bien sûr que non. J’en ai un peu marre que le football féminin soit considéré comme une sous-catégorie du football masculin. Mais c’est aussi le reflet de la société dans laquelle on vit. Les mentalités évoluent trop lentement.», regrette l’ancienne internationale française.

L’ancien sélectionneur du Sénégal, du Gabon ou encore du Mali et de la Tunisie, Alain Giresse, s’est aussi prononcé sur ce coup des autorités ivoiriennes et le refus catégorique des autorités françaises. Et le technicien de 71 ans estime que la FIF est tombée bien bas.

«Etant donné les derniers résultats (de la Côte d’Ivoire), ça ne peut malheureusement pas être pire. Le mal est profond avec cette équipe là sur ce qu’elle a démontré. C’est un peu le désespoir. On essaye de reprendre quelqu’un qui peut booster ça. Mais là, vous jetez la pièce en l’air», a-t-il confié à Eurosport. Les autorités ivoiriennes apprécieront.

En attendant, les Eléphants vont poursuivre leur aventure dans ce tournoi continental avec leur nouveau sélectionneur Emerse Fae. Adjoint de Jean-Louis Gasser, l’ancien international ivoirien a été porté à la tête de l’équipe nationale après le licenciement du technicien français. Premier gris test, ce samedi face au Nigéria en huitième de finale au stade Le Félicia, à partir de 21 heures (GMT+1).