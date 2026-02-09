Affaire Epstein : Kate et William prennent la parole et soutiennent les victimes

Le prince William entame une visite de trois jours à Ryad, attendue le 9 février, qui doit mettre en avant les relations commerciales, énergétiques et les investissements entre le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite. Cette mission diplomatique intervient dans un contexte tendu lié aux récentes révélations autour de l’affaire Epstein.

La famille royale est elle-même visée par l’affaire en raison des liens entre Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019, et l’ex-prince Andrew, frère du roi Charles III. Andrew a été accusé d’agressions sexuelles par Virginia Giuffre ; il a toujours nié ces faits et a réglé à l’amiable un accord financier en 2022 pour éviter un procès. Selon les informations rapportées, il a été déchu de ses titres et privé de ses privilèges royaux à l’automne 2025.

Jusqu’à présent, le roi Charles III et la reine Camilla sont restés silencieux sur le dossier. Le couple princier, lui aussi, n’avait pas réagi publiquement jusqu’au 9 février, date à laquelle le palais de Kensington a fait diffuser une prise de position par son porte-parole.

Réaction publique de William et Kate

Le communiqué publié par le palais de Kensington indique que le prince et la princesse se déclarent très préoccupés par les nouvelles révélations et qu’ils pensent aux personnes victimes des faits rapportés. Le texte ne cite pas nommément Andrew Mountbatten-Windsor.

Fin janvier, la justice américaine a rendu publics des milliers de documents liés à l’affaire Epstein. Parmi les éléments révélés figure la possibilité que l’ex-prince Andrew ait transmis à Jeffrey Epstein des informations potentiellement confidentielles concernant son activité en tant qu’envoyé spécial au Commerce entre 2001 et 2011. Des photographies non datées, diffusées par ailleurs, montrent notamment Andrew agenouillé au-dessus d’une jeune femme dont le visage a été masqué.