Affaire Dangnivo: les avocats de la défense menacent de se retirer du procès…

Le procès lié à l’affaire Pierre Urbain Dangnivo connaît un nouveau rebondissement ce mercredi 15 juillet 2026 devant le Tribunal de première instance de Cotonou.

Juste après les réquisitions du ministère public qui demande à la Cour de retenir Alofa de retenir Alofa dans les liens de la justice et de le condamner à 30 ans de réclusion criminelle, les avocats de la défense ont sollicité un renvoi de leurs plaidoiries au vendredi prochain.

​Une requalification des faits dénoncée par les avocats

​Pour justifier cette demande de report, les conseils des accusés soutiennent que le ministère public a procédé à une requalification des faits au cours de ses réquisitions. La défense estime que cette démarche introduit des éléments nouveaux dans les débats, sur lesquels il est indispensable d’entendre à nouveau les prévenus afin de garantir les droits de la défense.

​Face à cette situation, les avocats ont réclamé un délai de 48 heures pour réorganiser leur ligne de défense. Ils ont ouvertement menacé de se retirer du procès si le tribunal refusait d’accéder à cette requête.

​Le tribunal face à un choix procédural

​Cette tension intervient alors que le parquet vient de requérir l’abandon des charges contre Donatien Amoussou et une peine de 30 ans de réclusion criminelle contre Codjo Alofa. Les juges doivent désormais se prononcer sur la demande de renvoi formulée par la défense, une décision qui déterminera la suite immédiate de ce procès en cours depuis seize ans.