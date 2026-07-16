Affaire Dangnivo: le tribunal renvoie le dossier au 22 juillet pour les plaidoiries

Nouveau rebondissement dans le procès lié à l’affaire Pierre Urbain Dangnivo devant le Tribunal de première instance de Cotonou. Alors que l’audience avait été initialement suspendue puis programmée pour ce jeudi 16 juillet 2026, la cour a finalement prononcé un renvoi ferme des débats au mercredi 22 juillet 2026.

L’audience du 22 juillet sera consacrée aux plaidoiries de la défense ainsi qu’aux éventuelles répliques des parties.

​Les avocats de la défense obtiennent gain de cause après de vives tensions

​Ce report fait suite aux vives discussions survenues lors de l’audience du mercredi 15 juillet 2026. Juste après le réquisitoire du ministère public, les conseils des accusés avaient vigoureusement réclamé un délai de 48 heures pour préparer leur stratégie.

La défense arguait que le parquet avait procédé à une requalification des faits en cours d’audience, introduisant ainsi des éléments nouveaux nécessitant une concertation approfondie avec leurs clients. Les avocats avaient alors menacé de se retirer si ce temps de préparation ne leur était pas accordé.

​Bien que le tribunal ait dans un premier temps envisagé une reprise rapide des débats dès ce jeudi, la décision finale consacre un renvoi plus lointain, fixé au milieu de la semaine prochaine.

​Rappel des réquisitions du ministère public

​Pour rappel, le procureur de la République près le Tribunal de Cotonou a requis l’abandon des charges à l’encontre du coaccusé Donatien Amoussou. En revanche, le ministère public a requis une lourde peine de 30 ans de réclusion criminelle ainsi qu’une amende de 150 millions de francs CFA contre le principal accusé, Codjo Alofa.

​Le rendez-vous est désormais pris pour le mercredi 22 juillet 2026, une date qui s’annonce décisive pour les plaidoiries de la défense dans ce dossier vieux de seize ans.