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Affaire Dangnivo: Codjo Alofa condamné à 30 ans de réclusion criminelle, Donatien Amoussou acquitté

Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu son verdict, ce mercredi 22 juillet 2026, dans le procès de l’affaire Dangnivo.

Edouard Djogbénou
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Société
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Affaire Dangnivo: Codjo Alofa condamné à 30 ans de réclusion criminelle, Donatien Amoussou acquitté
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Au terme des débats, Codjo Cossi Alofa a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, tandis que Donatien Amoussou a été acquitté au bénéfice du doute.

Cette décision met un terme à plusieurs semaines d’audiences consacrées à l’un des dossiers judiciaires les plus sensibles de l’histoire récente du Bénin.
L’affaire remonte au 17 août 2010, date de la disparition de Pierre Urbain Dangnivo, cadre du ministère de l’Économie et des Finances. L’enquête avait conduit à l’arrestation de Codjo Alofa et de Donatien Amoussou.

Au fil des années, le dossier a connu de nombreux rebondissements, entre rétractations, nouvelles investigations, contestations des preuves et reports successifs des audiences.
Lors des réquisitions, le ministère public avait demandé une peine de 30 ans de réclusion criminelle contre Codjo Alofa, estimant les charges suffisantes à son encontre. En revanche, il avait sollicité l’acquittement de Donatien Amoussou, faute de preuves permettant d’établir sa culpabilité.

En suivant ces réquisitions, le tribunal a condamné Codjo Alofa à 30 ans de réclusion criminelle et prononcé l’acquittement de Donatien Amoussou, mettant ainsi un terme à une procédure judiciaire qui aura duré près de seize ans.

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