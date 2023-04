Affaire Christophe Galtier: Julien Fournier sort du silence

Cité dans l’affaire dite Christophe Galtier, du nom de l’entraîneur du PSG, jugé raciste pour ses propos tenus lors de son passage à l’OGC Nice, Julien Fournier est sorti du silence. Et l’ex-directeur sportif de l’OGC se défend d’avoir fait fuiter le mail.

C’est une affaire qui fait grand bruit en France depuis mardi soir. Entraîneur du PSG, Christophe Galtier est accusé de raciste et islamophobe pour ses propos tenus lors de son passage à l’OGC. En effet, dans un mail dont RMC a dévoilé le contenu, Julien Fournier, alors directeur sportif de l’OGC, a rapporté à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos, le message intolérable que lui avait fait passer le natif de Marseille.

Face à l’ampleur de ces révélations et pour lesquelles le PSG a décidé d’ouvrir une enquête interne, Julien Fournier est sorti du silence. Au micro de Nice-Matin, le dirigeant français s’est défendu d’être à l’origine de la diffusion du contenu de son mail. « Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens« , a-t-il indiqué.

- Publicité-

« Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu», a-t-il ajouté.

De son côté, Christophe Galtier qui « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants », « conteste avec la plus grande fermeté » avoir tenu ce discours discriminatoire lorsqu’il dirigeait le club azuréen, a assuré son avocat Me Olivier Martin, dans un communiqué transmis à l’AFP où il annonce des « poursuites judiciaires » à venir. Affaire à suivre!