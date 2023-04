Affaire Bénin-Rwanda: l’arbitre Joshua Bondo sort du silence

Arbitre central du match Bénin-Rwanda (1-1), dans le cadre de la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023, Joshua Bondo s’est prononcé sur la plainte déposée par le camp béninois contre son homologue rwandais. Et le sifflet botswanais a reconnu une erreur dans son rapport.

«Le numéro 11 Kevin Muhire a reçu un carton jaune au match aller, à la 68e minute. Ce même joueur a reçu contre le Sénégal (lors de la 2e journée, ndlr) un carton jaune, à la 74e minute», expliquait le sélectionneur Gernot Rohr aux journalistes, mercredi dernier, lors du nul contre les Amavubi (1-1) en 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Et d’ajouter que sa Fédération a déposé un recours contre le camp rwandais: «La CAF nous a déjà fait souffrir beaucoup avant ce match avec les ‘va-et-vient’. Et là, on a constaté qu’elle n’avait pas suspendu un joueur qui avait deux cartons jaunes. Nous l’avons signalé au commissaire de match. La justice sportive demande que ce soit sanctionné. Et vous connaissez les sanctions.»

Une plainte qui, si elle aboutie, déclarerait le Bénin vainqueur de ce match sur tapis vert. Et alors que tout les regards sont tournés vers la CAF dont le verdict est très attendu, un nouvel élément sur cette affaire circule sur les réseaux sociaux. En effet, l’arbitre du match, le sifflet botswanais Joshua Bondo n’a pas notifié le cas du joueur rwandais dans son rapport. Une erreur reconnue par l’Intéressé.

Interrogé vendredi dernier par le TMO, Hugues Zinsou Zounon, alors qu’il se rendait à Lomé pour officier un match de la Coupe CAF, Joshua Bondo a confié avoir donné un carton jaune à Kevin Muhire ( Rwanda) à Cotonou. Le Botswanais précise que « si c’est pas mentionné dans le 1er rapport qui circule sur les réseaux sociaux, c’est lié à une erreur lors de l’envoi dans le CMS ». Il estime cependant que « même si cela n’est pas mentionné dans le rapport, le staff rwandais devrait savoir que Kevin Muhire avait écopé d’un jaune contre le Sénégal et contre le Bénin et ne devrait pas jouer à Kigali ».

Et de manière surprenante, une heure après son interview au TMO de la FBF, le quatuor arbitral attendu pour le match ASKO – ASFAR de la Coupe de la Confédération de la CAF a été révoqué. Dans une note, la CAF a annoncé leur remplacement par un quatuor arbitral ghanéen pour des « raisons techniques ». Auraient-ils trop parlé? Cette affaire ne sent visiblement pas bon, en tout cas pour la partie béninoise qui doit vite prendre le taureau par les cornes pour ne pas revivre un scénario à la Sierra léonaise.

Ce 31 mars à l'aéroport de Addis Abeba, Joshua Bondo et ses assistants en partance pour Lomé pour officier l'ASKO ont reconnu avoir donné 1 carton jaune à Muhire.S'il n'est pas sorti dans le 1er rapport c'est lié à une erreur lors de l'envoi dans le CMS. pic.twitter.com/5LfvPx9HZ5 — Hugues Zinsou Zounon (@HuguesZounon) March 31, 2023