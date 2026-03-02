Benin Web TV
LIVE

Affaire Alain Keneth: après audition du procureur de Calavi, le dossier transféré à la CRIET

Le tiktokeur Alain Keneth a été présenté ce jeudi 27 février 2026 au procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
4 796vues
Affaire Alain Keneth: après audition du procureur de Calavi, le dossier transféré à la CRIET
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le tiktokeur Alain Keneth a été présenté ce jeudi 27 février 2026 au procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi.

À l’issue de cette présentation, son dossier a été transféré à la CRIET pour la poursuite de la procédure judiciaire.
Selon les informations rapportées par Bip Radio, cette orientation du dossier place désormais l’affaire sous la compétence de la juridiction spécialisée, sans qu’aucun détail supplémentaire n’ait été communiqué à ce stade sur les chefs d’accusation précis retenus contre lui.

La suite de la procédure dépendra donc des décisions que prendra la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après examen du dossier.

Publicité

Articles liés

Carburants en Côte d’Ivoire : prix stables pour les ménages, légère hausse pour les professionnels à AbidjanCarburants en Côte d’Ivoire : prix stables pour les ménages, légère hausse pour les professionnels à AbidjanBénin : un recrutement lancé pour quatre postes à l’aéroport de CotonouBénin : un recrutement lancé pour quatre postes à l’aéroport de CotonouTentative de vol à Cotonou: un suspect arrêté, un receleur interpellé et plusieurs objets saisisTentative de vol à Cotonou: un suspect arrêté, un receleur interpellé et plusieurs objets saisisBénin – Vol d’énergie électrique: 5 ans de prison requis contre un propriétaire et deux agents de la SBEEBénin – Vol d’énergie électrique: 5 ans de prison requis contre un propriétaire et deux agents de la SBEE
Merci pour votre lecture — publicité