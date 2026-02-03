Aéroport de Cotonou: démantèlement d’un réseau de trafic de passeports, 2 policiers écroués

Un réseau de trafic de passeports frauduleux a été mis au jour à l’aéroport international Cardinal-Bernardin Gantin de Cotonou, entraînant l’arrestation de plusieurs personnes, dont deux agents de la Police républicaine, a rapporté la presse locale. L’opération, menée par la Brigade économique et financière, a abouti à l’interpellation des deux policiers identifiés comme impliqués dans un réseau facilitant l’obtention et l’utilisation de faux passeports au profit d’étrangers.

Ces documents serviraient notamment à permettre à des ressortissants de pays en conflit, inscrits sur les listes internationales de surveillance, de voyager sans être refoulés.



Selon les éléments de l’enquête, certaines personnes concernées ont voyagé depuis l’aéroport de Cotonou vers des destinations européennes avant d’être repérées puis rapatriées par les autorités françaises, ce qui a déclenché les investigations.

Les agents de police arrêtés sont suspectés d’avoir facilité ces opérations en échange de sommes importantes, chiffrées à plusieurs centaines de milliers de francs CFA.



Présentés devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), les deux fonctionnaires ont été placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès, tandis que d’autres suspects restent visés par les enquêtes en cours.



L’enquête se poursuit pour identifier l’ensemble des ramifications du réseau et les complicités potentielles, tant au plan national qu’à l’international.