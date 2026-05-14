Adriana Karembeu : André Ohanian fustige son couple avec Marc Lavoine et refuse la garde partagée de Nina

André Ohanian, 71 ans, affirme avoir découvert une importante quantité de contenus explicites et troublants sur l’iPad de sa fille Nina, âgée de 7 ans, synchronisé selon lui avec le téléphone d’Adriana Karembeu. Dans une interview exclusive à paraître le 30 avril dans VSD, l’homme d’affaires dénonce un « catalogue de pornographie » accessible à l’enfant et annonce un signalement au parquet pour protéger la fillette.

Ancien compagnon d’Adriana Karembeu, qu’il a quittée après quatorze ans de relation, André Ohanian dit être entré « en mode combat » après la découverte. Il décrit l’appareil comme contenant environ 200 photos à caractère sexuel, des références à la cocaïne et des éléments antisémites, et affirme que certains fichiers représentent des personnes de l’entourage. « J’ai vu les photos de Nina en petite culotte et Marc Lavoine en caleçon et même un dessin de Marc Lavoine de ma fille et de Adriana nues. Ça me rend fou. »

Selon son récit, il a immédiatement alerté la mère, qui lui aurait répondu : « Tu t’es régalé de fouiller », une réaction qu’il interprète comme un déni. Il qualifie l’environnement dans lequel évolue la fillette de « toxique », évoquant des comportements et des habitudes qu’il juge inquiétants pour un mineur.

Les faits allégués, les témoignages et les démarches judiciaires

André Ohanian détaille également, toujours à VSD, des éléments relatifs au mode de vie d’Adriana Karembeu et de son compagnon Marc Lavoine. Il parle d’une consommation d’alcool qu’il estime « entre 2 et 3 litres de vin par jour » et d’un tabagisme important — deux paquets de cigarettes quotidiens — informations qu’il dit pouvoir vérifier par des factures d’hôtel qu’il règle. Il emploie des termes durs pour qualifier le couple : « deux perdus » et « perchées », et rapporte des confidences de sa fille selon lesquelles elle dormirait dans le même lit que le couple et verrait Marc Lavoine « pleurer sans cesse ».

Sur le plan judiciaire, M. Ohanian indique avoir déposé un signalement le 19 mars pour « corruption de mineur » et « provocation à l’usage de produits stupéfiants ». Il affirme que les éléments numériques retrouvés sur la tablette ont été remis à la justice. En conséquence, il estime que la garde partagée est devenue inenvisageable et précise que, selon lui, la mère pourra voir l’enfant mais « jamais seule, jamais dans cet environnement où l’alcool, la drogue et les images pornographiques circulent librement ».

Adriana Karembeu a, de son côté, porté des accusations de violences à l’encontre d’André Ohanian, allégations que celui-ci rejette en les qualifiant de stratégie de défense. Les deux personnalités sont, d’après les déclarations publiées, susceptibles d’être convoquées par la justice afin de s’expliquer sur le contenu découvert sur la tablette de l’enfant.