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Administration territoriale au Bénin: liste des secrétaires généraux nommés dans les préfectures

​Le gouvernement vient de procéder à un vaste renouvellement à la tête des secrétariats généraux de onze préfectures sur les douze départements du pays.

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Administration territoriale au Bénin: liste des secrétaires généraux nommés dans les préfectures
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Seul le département de l’Atlantique échappe à ce mouvement d’envergure qui redessine le visage de l’encadrement administratif déconcentré.

​À travers ces nominations, l’exécutif renouvelle un maillon essentiel garantissant au quotidien la continuité de l’action publique entre le pouvoir central et les territoires.

C’est ainsi qu’Isaac Guéra Yarou prend les rênes de l’administration dans l’Alibori, tandis que Bèdé Prudence N’Po Kouyinampou est nommé dans l’Atacora et que Yazizou Idrissou s’installe à la tête du secrétariat administratif du département du Borgou. Le département stratégique du Littoral, qui abrite la capitale économique Cotonou, échoit quant à lui à K. D. Gaston Sossou.

​Au total, ce sont onze cadres de valeur qui héritent de ce poste stratégique, déterminant pour le bon fonctionnement des services déconcentrés de l’État sur l’ensemble du territoire national, de l’Alibori au Zou.

​Ce redéploiement de secrétaires généraux à la tête des préfectures permet à l’exécutif de dynamiser la chaîne administrative intermédiaire. En plaçant de nouveaux secrétaires généraux à des postes névralgiques, le gouvernement entend optimiser la coordination des politiques publiques locales et renforcer l’efficacité de l’action de l’État au plus près des administrés.

​La liste complète des secrétariats généraux nommés

  • ​Alibori : Isaac Guéra Yarou
  • ​Atacora : Bèdé Prudence N’Po Kouyinampou
  • ​Borgou : Yazizou Idrissou
  • ​Collines : Didier Atchou
  • ​Couffo : Sètodji Nestor Kekou
  • ​Donga : Saka Abdou Maguidi Gbere Kora
  • ​Littoral : K. D. Gaston Sossou
  • ​Mono : Mahoulé Herman Raphaël Azanmasso-Pierre
  • ​Ouémé : C. M. Patrick Hinnou
  • ​Plateau : Théophile Kpanon
  • ​Zou : Nonvidé Rodrigue Michowadou

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