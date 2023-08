Adhésion de l’Éthiopie aux BRICS: le Premier ministre Abiy Ahmed Ali salue un « grand moment »

- Publicité-

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a qualifié l’adhésion de l’Éthiopie au groupe économique des BRICS de « grand moment ». Alors que les dirigeants des BRICS invitent six nouveaux pays, dont l’Éthiopie, à les rejoindre, le Premier ministre exprime sa volonté de coopérer pour un ordre mondial inclusif et prospère.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, a marqué cette journée de jeudi en qualifiant l’adhésion de son pays au groupe économique des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) de « grand moment ». Dans un message partagé sur la plateforme X (anciennement Twitter), Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude envers les dirigeants des BRICS pour leur soutien à l’adhésion de l’Éthiopie à ce groupe sélect.

« Cette adhésion est un grand moment pour l’Éthiopie, car les dirigeants des BRICS nous soutiennent aujourd’hui pour rejoindre ce groupe », a déclaré le Premier ministre, soulignant ainsi l’importance de cette nouvelle étape pour son pays.

Abiy Ahmed a également souligné la volonté de l’Éthiopie de coopérer avec tous les membres des BRICS, ainsi qu’avec d’autres pays, pour établir un ordre mondial inclusif et prospère. Cette adhésion élargit les horizons de coopération et de développement économique pour l’Éthiopie et les autres pays nouvellement invités.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que les dirigeants des BRICS avaient convenu d’étendre l’adhésion en invitant six nouveaux pays à se joindre au groupe, à savoir l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie et l’Argentine. Cette extension de l’adhésion entrera en vigueur à partir de 2024, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la coopération économique et la consolidation d’un nouvel ordre mondial multipolaire.

La 15e réunion du groupe des BRICS, qui s’est tenue à Johannesburg, a également mis en lumière les discussions autour de projets visant à stimuler les investissements en Afrique, tout en renforçant la position du groupe dans la quête d’un ordre économique mondial équilibré et inclusif.