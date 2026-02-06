Ademola Lookman met déjà tout le monde d’accord en Espagne

Ademola Lookman marque dès ses débuts dans le 5-0 de l’Atlético contre Betis, pour une qualification sans faute en demi-finale de Coupe du Roi. Un début réussi qui fait déjà parler en Espagne.

C’est un début de rêve. Ademola Lookman, fraîchement débarqué de l’Atalanta, a marqué de son empreinte ses premiers pas avec l’Atlético Madrid en inscrivant un but lors du succès écrasant 5-0 contre le Real Betis, jeudi soir en quarts de finale de la Copa del Rey. Une entrée en matière parfaite pour l’attaquant nigérian et un signal de force envoyé par les Colchoneros.

La soirée était presque parfaite pour Diego Simeone. Son équipe a rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à David Hancko, auteur de l’ouverture du score. Giuliano Simeone, le fils de l’entraîneur, a doublé la mise à la demi-heure de jeu, confirmant l’ascendant madrilène.

Puis est venu le moment Lookman. À la 37e minute, dans une action typique du Cholo, l’Atlético a surgi en contre-attaque foudroyante. Servi dans l’espace, l’international nigérian de 28 ans a conclu avec sang-froid, offrant ainsi le but de l’éclatant débutant. Une manière idéale de justifier son transfert et de s’attirer les faveurs du public du Metropolitano.

La démonstration s’est poursuivie en seconde période avec Antoine Griezmann, toujours aussi décisif, et Thiago Almada qui sont venus compléter le tableau pour ce 5-0 sans appel. Une performance collective dominatrice qui envoie un message clair aux autres demi-finalistes.

La revanche est imminente. Les deux équipes se retrouveront dès dimanche sur la même pelouse, mais cette fois pour un choc de Liga. Le Betis, humilié, aura-t-il la capacité de réagir ? L’Atlético, quant à lui, part avec un mental de vainqueur et un nouvel atailleur déjà intégré. La machine est en marche.



