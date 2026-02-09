Ademola Lookman, atout de l’Atlético Madrid pour la Coupe du Roi

Le 5 février, l’Atlético Madrid a obtenu son billet pour les demi-finales de la Coupe du Roi en l’emportant 5-2 contre le Real Bétis. Cette qualification a surtout été marquée par la prestation d’Ademola Lookman, récemment intégré à l’effectif colchonero, dont les interventions ont pesé lourd dans le résultat.

Les Rouge et Blanc se préparent désormais à affronter le FC Barcelone en demi-finale, avec le match aller programmé le 12 février. Jouant à domicile, l’équipe de Diego Simeone pourra compter sur l’apport offensif d’un renfort qui a déjà fait forte impression auprès des tifosi.

Arrivé il y a quelques jours en provenance de l’Atalanta, Lookman a signé des débuts remarqués : buteur et passeur à deux reprises lors du quart de finale face au Bétis. Ses premières apparitions suffisent à convaincre observateurs et supporters qu’il apporte une solution intéressante pour les usages offensifs de l’Atlético.

Ce qu’apporte Lookman à l’Atlético