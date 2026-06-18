Adeline Blondieau dans un état proche du légume après un burn-out

Adeline Blondieau, célèbre pour son rôle dans la série télévisée Sous le soleil, a récemment partagé son parcours marqué par deux épisodes sévères de burn-out. Ces crises de santé mentale ont profondément bouleversé sa vie, la poussant à une remise en question majeure. Face à des pronostics médicaux alarmants la prédisant à un état quasi végétatif, elle a finalement su rebondir, transformant cette épreuve en une nouvelle étape de sa vie professionnelle et personnelle. Son témoignage éclaire les conséquences du burn-out et illustre le chemin vers la reconstruction et la réinvention de soi.

Au fil de son entretien avec Check Le Media, Adeline Blondieau confie avoir pris pleine conscience de sa responsabilité dans sa propre vie. Elle a compris qu’elle avait joué un rôle dans la survenue de ce premier burn-out et qu’il lui appartenait d’agir pour se sortir de cette impasse. Ses dires témoignent d’une lucidité et d’une volonté de changement profond, soulignant que la prise en charge personnelle est une étape cruciale dans la gestion de cette pathologie de plus en plus fréquente dans nos sociétés modernes.

Peu avant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’actrice a failli vivre un second burn-out. Consciente des risques pour sa santé et de l’impact potentiel sur sa famille, notamment ses deux enfants, elle a choisi de prendre des mesures radicales. Elle a affirmé : « Je me suis dit : ‘ou tu te calmes, et tu prends les choses en considération quitte à faire un vrai profond changement de vie ou tu vas au tapis’. Et quand on a deux enfants ce n’est pas forcément une bonne option. » Ce passage marque un tournant important dans son récit et dans sa vie.

Adeline Blondieau : un changement de vie nécessaire

Pour éviter de sombrer à nouveau, Adeline Blondieau a décidé de revoir son cadre de vie ainsi que plusieurs paramètres de son quotidien, y compris son activité professionnelle. Elle raconte s’être retrouvée confinée en Camargue, un lieu auquel elle ne s’attendait pas, mais qui s’est finalement révélé propice à cette réinvention. Elle a commencé à créer et partager des contenus liés au bien-être sur les réseaux sociaux, une démarche qui a rencontré un écho positif. Cette nouvelle orientation lui a permis de trouver un sens et de se reconstruire, confirmant qu’elle était sur la bonne voie.

Le soutien de son entourage, et en particulier de son mari, a joué un rôle déterminant dans cette transformation. Adeline explique ne pas avoir réussi à s’imaginer autrement que comme comédienne, bien que d’autres aspirations aient toujours été présentes en elle, telles que devenir psy, journaliste ou écrivain. Son mari l’a encouragée à exploiter ses compétences pour accompagner les autres, notamment à travers le coaching en prise de parole et la gestion du stress. Ce soutien a été un déclencheur dans sa reconversion professionnelle.

Depuis, Adeline Blondieau s’est formée et exerce désormais comme sophrologue. Dans ce nouveau métier, elle transmet aux autres des outils qu’elle a appris elle-même et qui lui ont été utiles pour sortir de ses difficultés. Elle exprime sa joie à voir ces techniques profiter aux personnes qu’elle accompagne. Cette étape de sa vie marque un changement radical par rapport à sa carrière d’actrice, illustrant une démarche de réinvention complète fondée sur l’écoute d’elle-même et l’entraide.