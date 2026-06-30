Adèle Exarchopoulos au tribunal face à Doums, François Civil à ses côtés

À Paris, lundi 29 juin, l’actrice Adèle Exarchopoulos s’est présentée devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure ciblant son ancien compagnon, le rappeur connu sous le nom de Doums (Mamadou Coulibaly). Elle était accompagnée de l’acteur François Civil , présent au tribunal pour lui apporter son soutien, lors d’une audience tenue en huis clos partiel.

Habillée de noir et le visage fermé, Adèle Exarchopoulos est arrivée entourée de proches. La présence de François Civil a été remarquée : les deux comédiens, qui se montrent habituellement très discrets sur leur vie privée et qui ont partagé l’affiche de films comme Bac Nord et L’Amour ouf, sont apparus unis devant la juridiction sans aucune prise de parole publique de la part de l’acteur.

Le tribunal a restreint l’accès à l’audience à la demande de la comédienne. Seuls des proches ont été autorisés à rester dans la salle d’audience ; le public et les journalistes ont été invités à quitter les lieux. La présidente de la formation a justifié ce huis clos partiel par la nécessité d’« assurer la sérénité des débats et de préserver la dignité des parties ». Le recours au huis clos, qui consiste à tenir les débats hors de la présence du public, est prévu par le code de procédure pénale pour des raisons de protection des victimes ou de respect de la vie privée.

Le dossier présenté au tribunal

Au centre de l’audience figurait le dossier pénal visant Mamadou Coulibaly, artiste connu sous le nom de Doums. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits qualifiés de « violences habituelles » qui auraient été commis, selon la procédure, entre 2017 et 2025 à l’encontre d’Adèle Exarchopoulos. Ces faits sont présentés comme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) estimée à deux mois.

L’ITT est une qualification médicale et juridique utilisée pour évaluer la gravité des blessures et leur impact sur la capacité du blessé à exercer ses activités ; elle est souvent produite dans le dossier d’instruction ou fournie par un médecin afin d’étayer les réquisitions des parties. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel relève du traitement des délits, conformément aux règles de compétence des juridictions pénales françaises.

Conformément au principe fondamental du droit pénal, Mamadou Coulibaly bénéficie de la présomption d’innocence et demeure présumé innocent tant qu’une décision de justice définitive n’aura pas été rendue.