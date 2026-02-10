Adam Marchal signe son premier contrat professionnel avec le FC Metz

Le FC Metz a officialisé la montée en professionnel d’Adam Marchal. À 18 ans, le défenseur algérien a signé un contrat le liant au club jusqu’à la fin de la saison 2028-2029.

Issu du centre de formation messin, Marchal évoluait jusqu’à présent avec la réserve. Cette signature marque une étape normale dans son développement au sein de la structure de la Croix de Lorraine, où il a progressivement pris part aux équipes de jeunes puis à l’équipe B.

Après avoir paraphé son engagement, le jeune joueur a fait part de sa fierté et de sa détermination : il entend honorer le maillot de son club formateur et donner le maximum. Il a également tenu à remercier un de ses premiers éducateurs, M. Goujard, qui l’avait encouragé et prédit qu’il atteindrait le statut professionnel.

Un nom connu et des débuts prometteurs

Adam porte le même nom qu’un ancien joueur bien connu du club : il est le fils de Sylvain Marchal, qui a lui aussi porté les couleurs du FC Metz. Cette filiation attire naturellement l’attention, mais le principal intéressé construit son propre parcours sur le terrain.

Au cours de la saison, le jeune défenseur central a disputé dix rencontres avec la réserve messine et s’est montré capable d’apporter un plus offensif en inscrivant trois buts. Ces performances offrent un aperçu concret de son potentiel alors qu’il franchit aujourd’hui une nouvelle étape de sa carrière au niveau professionnel.