« Actuellement, je suis trop amoureuse », Bétika parle de son goumin avec « Fakaloh » (vidéo)

Après plusieurs années d’absence qu’elle justifie par une crise cardiaque, la chanteuse ivoirienne Bétika est de retour. Reçue sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI il y a quatre jours, la chanteuse est revenue sur sa déception amoureuse avec « Fakaloh » et déclare être de nouveau amoureuse.

Il a fallu du temps à la chanteuse Bétika mais elle est de nouveau amoureuse après son goumin (déception amoureuse) d’il y a quelques années. D’après ses révélations sur la NCI, « Fakaloh » qui est le titre de l’une de ses chansons qui a connu de véritable succès est une histoire vécue qui lui a non seulement laissé des séquelles mais également lui a ouvert des portes.

Bétika amoureuse, ce n’est pas « Fakaloh »

« Tu es apparu dans ma vie comme la lune et le soleil et tu veux disparaitre comme la lune et le soleil », avait chanté Bétika dans « Fakaloh ». « Le « Fakaloh » en question existait, « Fakaloh » pour moi, il était un corbeau, pour que je puisse manger, donc on doit le bénir », a-t-elle déclaré en faisant allusion à une réaction du chanter Meiway sur cette séquence douloureuse de sa vie.

« Un jour, on était en Allemagne avec mon grand frère Meiway, il dit : toi, est-ce tu as ouvert un peu à « Fakaloh » ? C’est à cause de lui qu’aujourd’hui tu manges hein. », a rappelé Bétika en reconnaissant que le goumin a favorisé le voyage et en donnant une orientation à sa carrière.

« Fakaloh », je te dis Merci hein », a-t-elle affirmé. Mais pour Bétika, Fakaloh n’existe plus car, elle a un homme dans sa vie. « C’est fini ça, actuellement je suis trop amoureuse. Non, non, ce n’est pas « Fakaloh »; a-t-elle précisé.