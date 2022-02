Accusé d’avoir décapité un enfant de 11 ans, un Béninois en cavale arrêté au Togo

Activement recherché par la police béninoise, le nommé Waliou S., 21 ans, accusé d’avoir décapité un mineur de 11 ans et qui s’est enfui vers le Togo, a été arrêté par la police nationale du Togo. Il fera l’objet d’une remise de police à police au Bénin pour la suite des investigations.

Accusé d’assassinat, un Béninois en cavale est tombé dans la maille de la police togolaise. Selon un communiqué de la police, l’homme a été retrouvé et arrêté sur dénonciation. Cette opération a été menée dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière entre le Bénin et le Togo.

En effet, le nommé Waliou S., 21 ans, de nationalité béninoise, a décapité un mineur âgé de 11 ans dans le village de Tchodohoé (R/Bénin). Dans son interrogatoire, il reconnaît les faits et déclare avoir participé à ce crime odieux pour une somme de 150.000FCFA.

« Désormais, aucun malfaiteur ne peut commettre un crime ou un délit, et trouver refuge dans un pays voisin dans le but de se dérober aux poursuites judiciaires », a averti la police nationale du Togo ajoutant: « Il sera recherché et arrêté où qu’il se cache, grâce à la collaboration étroite des services de police de nos pays ».