Accra 2026 : le Bénin tient sa deuxième médaille grâce à Yoann Awhansou

Yoann Awhansou a offert au Bénin une deuxième médaille aux Championnats d’ Afrique d’athlétisme 2026 à Accra, en décrochant le bronze au triple saut avec une marque de 16m60. Cette performance, proche de son record personnel, confirme la progression du tripliste franco-béninois, un an après son changement de nationalité sportive en faveur du Bénin.

Le tripliste béninois Yoann Awhansou a remporté samedi 16 mai 2026 la médaille de bronze du triple saut lors des 24es Championnats d’Afrique d’athlétisme organisés à Accra, au Ghana, avec un saut à 16m60, selon le communiqué officiel de la délégation béninoise. Ce résultat porte à deux le nombre de médailles remportées par le Bénin lors de cette édition, après l’or en heptathlon d’Odile Ahouanwanou vendredi. La performance de 16m60 constitue un résultat proche du record personnel de l’athlète, établi à 16m65 lors du Meeting national de Carquefou en France en juin 2025 et supérieur à la marque de 16m12 qui lui avait valu la quatrième place aux Championnats d’Afrique de Douala en juin 2024.

Né le 6 octobre 1999, Yoann Awhansou — dont le prénom est parfois orthographié Yohan dans les communications officielles béninoises — est un athlète licencié au Saint-Denis Émotion, club d’athlétisme de Seine-Saint-Denis. Il représente le Bénin en compétition internationale depuis le 1er juin 2024, date à laquelle World Athletics a validé son changement de représentation en faveur du Bénin après qu’il avait précédemment concouru sous les couleurs de la France. Il avait auparavant terminé troisième des Championnats de France en salle en février 2024 à Miramas avec 15m87, et remporté les Championnats nationaux en salle de Nantes en février 2025 avec 16m25. Aux Championnats du monde de Tokyo en septembre 2025, il avait terminé trentième de la qualification du triple saut avec 15m97, sans accéder à la finale.

Ce bronze aux Championnats d’Afrique 2026 est sa première médaille dans une compétition continentale majeure.

Deux finales béninoises annoncées pour dimanche

Deux autres athlètes béninois sont engagés dans des finales prévues dimanche 17 mai, dernière journée des Championnats. Sylvain Azonhin participera au 1 500 mètres hommes. Yacoubou Tchoumon est attendu sur le 5 000 mètres hommes. Noélie Yarigo, spécialiste du 800 mètres et détentrice du record national, avait été contrainte d’abandonner sa finale selon Africaho, sans précision sur la nature de sa blessure.

Les résultats complets du 1 500 mètres et du 5 000 mètres hommes n’étaient pas encore disponibles à l’heure de la publication du présent article.