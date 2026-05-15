Ancelotti prolonge son contrat avec le Brésil jusqu’à la Coupe du monde 2030

Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec la sélection brésilienne jusqu’à la Coupe du monde 2030, confirmant la volonté de la CBF de miser sur la continuité. Arrivé à la tête de la Seleção en 2025 après son départ du Real Madrid , le technicien italien a déjà qualifié le Brésil pour le Mondial 2026 et devra désormais ramener les Auriverdes au sommet mondial, vingt-quatre ans après leur dernier sacre.

Carlo Ancelotti a prolongé son contrat en tant que sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil jusqu’à la Coupe du monde 2030, selon des informations publiées par la BBC. La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé l’accord dans un communiqué. « Nous sommes ravis de partager que nous poursuivrons notre collaboration pour quatre années supplémentaires », indique le communiqué. Le technicien italien, âgé de 66 ans, avait pris les rênes de la Seleção en mai 2025 à la suite de son départ du Real Madrid.

Depuis sa prise de fonctions, Ancelotti a conduit le Brésil à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Le Brésil est versé dans le groupe C avec le Maroc, Haïti et l’Écosse, et entamera son tournoi le 13 juin 2026. Cette prolongation confirme le projet de continuité de la CBF, qui entend s’appuyer sur le prestige international d’Ancelotti pour tourner la page d’une période turbulente pour le football brésilien.

Ancelotti est l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions, avec cinq trophées remportés (2003, 2007 avec le Milan AC, 2014, 2022, 2024 avec le Real Madrid). Il devient l’un des rares techniciens de premier plan à cumuler une expérience à la tête d’un grand club européen et une sélection nationale d’Amérique du Sud. Sa mission est désormais d’amener le Brésil à remporter un sixième titre mondial, le premier depuis 2002.

Le Brésil, cinq fois champion du monde, n’a pas soulevé le trophée depuis 24 ans et cherche à renouer avec le succès lors d’un Mondial organisé sur le continent américain. Lors de la précédente édition du Qatar 2022, les Auriverdes avaient été éliminés en quarts de finale par la Croatie aux tirs au but. La prolongation d’Ancelotti jusqu’en 2030 couvre également le prochain Mondial, dont la co-organisation a été attribuée au Maroc, au Portugal, à l’Espagne, avec des matchs prévus en Argentine et en Uruguay pour marquer le centenaire de la compétition.

Le bilan d’Ancelotti à la tête de la Seleção

Carlo Ancelotti a pris les rênes de la sélection brésilienne en juin 2025, après son départ du Real Madrid à l’issue d’une saison jugée décevante par la direction du club espagnol. Ses débuts avaient été ternes. Un match nul 0-0 en Équateur le 5 juin 2025, lors des qualifications pour le Mondial 2026, avait conduit le technicien à nuancer ses attentes. « Notre jeu aurait pu être plus fluide, mais au bout du compte c’est un bon match nul » avait-il laissé entendre. Il est le premier entraîneur étranger à diriger la Seleção depuis plus de six décennies.

Après six rencontres à la tête du Brésil, le bilan d’Ancelotti se présentait comme suit : trois victoires, un nul et deux défaites. Parmi les revers, une défaite 2-3 contre le Japon en amical à Tokyo en octobre 2025, malgré une avance de deux buts à la pause, avait mis en lumière les fragilités défensives persistantes de la Seleção. En novembre 2025, une victoire face au Sénégal avait porté son bilan à quatre victoires en sept matchs.

Sur le plan des qualifications, Ancelotti a réussi sa mission principale qui était celle de conduire le Brésil au Mondial 2026. Après la qualification, il avait déclaré que « nous sommes très heureux, et désormais, notre regard se tourne vers la suite du chemin » et précisé que « tous les 70 joueurs sélectionnés dans le groupe actuel ont leur chance de disputer la Coupe du monde ». La prolongation du contrat jusqu’en 2030 signifie que la CBF lui fait confiance au-delà du seul Mondial 2026, avec pour perspective la Coupe du monde 2030 co-organisée par le Maroc, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et l’Uruguay.