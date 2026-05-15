Real Madrid : réunion d’urgence entre Florentino Perez et Kylian Mbappé

Florentino Pérez doit rencontrer Kylian Mbappé après l’échange public tendu entre l’attaquant français et Álvaro Arbeloa, au sujet de son statut dans la hiérarchie offensive du Real Madrid. Cette réunion, rapportée par la presse espagnole, intervient dans un climat de crise sportive et institutionnelle, alors que le club madrilène termine la saison sans titre et que Mbappé s’apprête à rejoindre les Bleus pour le Mondial 2026.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a prévu une réunion avec Kylian Mbappé dans les prochains jours, selon le quotidien sportif madrilène AS, dont l’information a été confirmée par plusieurs médias espagnols vendredi 15 mai. La rencontre, initialement envisagée comme un entretien de routine avant le départ du joueur en sélection pour la Coupe du monde 2026, a été avancée et élevée en priorité après les déclarations publiques de Mbappé à l’issue du match Real Madrid-Real Oviedo (2-0), jeudi 14 mai, dans lesquelles le capitaine de l’équipe de France a affirmé devant la presse que l’entraîneur Álvaro Arbeloa lui avait annoncé qu’il était « le quatrième attaquant de l’équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono » — propos qu’Arbeloa a démentis dans les minutes suivantes.

Selon AS, Florentino Pérez souhaite connaître l’état d’esprit de Mbappé et ses intentions pour la saison 2026-2027. Si le président avait encore rappelé mercredi que le Français était le meilleur joueur du club et lauréat du Soulier d’Or, il avait aussi observé que « personne n’est irremplaçable », selon le même journal. La direction madrilène entend également aborder l’attitude du joueur dans le vestiaire, plusieurs de ses coéquipiers ne comprenant plus certains comportements selon des sources internes citées par Footmercato.

Cette réunion intervient au terme d’une saison particulièrement chaotique pour le club. Outre l’altercation rendue publique entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, le Real Madrid a subi une défaite 2-0 au Clasico qui a offert le titre de Liga au FC Barcelone, puis une conférence de presse exceptionnelle de Florentino Pérez, convoquée les 12 et 13 mai, au cours de laquelle le président a accusé le corps arbitral espagnol de corruption systémique sur deux décennies — déclarations qui ont provoqué un communiqué de riposte de l’Association espagnole des arbitres (AESAF) et des élections présidentielles anticipées au sein du club.

Dans ce contexte, les déclarations de Mbappé contre son entraîneur ont été vécues en interne comme une prise de parole mal calibrée. Par ailleurs, les médias espagnols relayaient vendredi des informations selon lesquelles Mbappé aurait confié à son entourage qu’il s’estimait victime d’un sabotage de la part de certains membres du vestiaire, sans que ces allégations aient été confirmées par le joueur lui-même ni par le club.

Une fin de saison sans titre

Le Real Madrid terminera la saison 2025-2026 sans trophée, une première depuis plusieurs années. Dans un entretien à La Sexta diffusé dans la semaine, Florentino Pérez avait tenté d’expliquer les contre-performances collectives par les difficultés physiques héritées de la Coupe du monde des clubs disputée en début de cycle : « Cette année ne s’est pas déroulée comme nous le voulions, mais nous avons aussi accompli des choses. Tout a commencé avec la Coupe du Monde des Clubs. Nous n’avons pas réussi à retrouver notre forme physique. »

Mbappé, convoqué le 14 mai par Didier Deschamps dans la liste des vingt-six Bleus pour la Coupe du monde 2026, est attendu à Clairefontaine le 29 mai. La France joue son premier match le 16 juin face au Sénégal au MetLife Stadium d’East Rutherford. La date de la réunion entre Florentino Pérez et Mbappé n’a pas été précisée par AS.