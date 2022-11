Accord de paix intervenu en Éthiopie: Nicephore Soglo félicite Olusegun Obasanjo

Le 02 Novembre 2022, un accord de paix a été signé entre l’Etat fédéral d’Ethiopie et les rebelles du Tigré. L’ancien président béninois Nicéphore Soglo s’est réjoui de cet aboutissement heureux des pourparlers et a félicité son collègue Olusegun Obasanjo, membre du forum des anciens chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique qui a conduit les pourparlers.

L’État fédéral d’Éthiopie et les rebelles du Tigré ont ouvert depuis le 25 0ctobre 2022 à Pretoria, des pourparlers de paix. Ces pourparlers ont abouti le 02 Novembre dernier à la signature d’un accord de paix sous l’égide de l’Union Africaine. Dans une lettre de félicitation adressée à son collègue, Nicéphore Soglo a fait savoir que le Forum des Anciens Chefs d’État et de Gouvernement d’Afrique a suivi avec une attention particulière les pourparlers de paix entre l’État fédéral d’Éthiopie et les rebelles du Tigré.

« Le forum se félicite de cet accord intervenu sous le leadership de l’un de ses éminents membres en la personne de l’ex-président de la fédération du Nigéria, le président Olusegun Obasanjo en tant que haut représentant de l’Union africaine (UA) pour la Corne de l’Afrique. C’est le lieu de rendre un hommage mérité à cette personnalité émérite grâce à qui les membres du Forum étaient tenus informés d’heure en heure de l’évolution des négociations entre les deux parties » , se réjouit Nicéphore Soglo dans sa lettre.

Pour lui, l’aboutissement heureux des pourparlers entre les rebelles du Tigré et l’Etat d’Ethiopie vient s’ajouter à la longue liste des actions des différents membres du forum pour la promotion de la paix et de la sécurité partout en Afrique où s’observent des conflits fratricides.

« Le président Obasanjo pose ainsi une pierre supplémentaire de l’édifice mis en place par Madiba son Excellence le président Nelson Mandela à Maputo en 2006 et dont la présidence est actuellement assurée par l’ancien président du Mozambique, Monsieur Joachim Chissano », a précisé l’ancien chef d’Etat béninois qui n’a pas manqué de remercier le Président en exercice de l’Union Africaine, le président Macky Sall du Sénégal et le Président de la commission de l’Union Africaine S.E. Moussa Faki Mahamat pour la confiance portée en un membre du forum des anciens chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique.

« Enfin, nous lançons un appel aux belligérants pour le respect scrupuleux des engagements pris dans le but de renforcer la paix dans la Corne de l’Afrique en particulier, mais également de sortir notre continent de la domination étrangère sous toutes ses formes. Le forum reste mobilisé pour la recherche de solutions aux nombreux défis qui se posent au développement de notre continent, berceau de l’humanité », a conclu Nicéphore Soglo, Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique.