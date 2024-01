Accès à la mer Rouge : la Somalie conteste l’accord entre Éthiopie et le Somaliland

- Publicité-

Après que l’accord entre le Somaliland et Addis-Abeba a été annoncé, les dirigeants somaliens ont affirmé leur détermination à défendre leur territoire en utilisant tous les moyens légaux disponibles.

En réaction à un accord entre le Somaliland et l’Éthiopie, permettant l’accès éthiopien à la mer Rouge via un port situé dans cette région séparatiste, les autorités de la Somalie ont pris des mesures. Selon l’annonce du Premier ministre Hamza Abdi Barre à l’issue d’une réunion spéciale du cabinet présidentiel et du Parlement fédéral, elles ont rejeté l’accord conclu entre l’Éthiopie et le Somaliland.

Le Somaliland, une zone ayant proclamé son indépendance en 1991, fait l’objet de contestations de la part du gouvernement fédéral somalien. En effet, l’Éthiopie est devenue le premier pays africain à reconnaître le Somaliland en échange d’un accès à la mer Rouge, une décision provoquant des remous, selon la correspondante de RFI, Gaëlle Laleix.

Par ailleurs, le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a adressé un message à l’Éthiopie, déclarant que ses aspirations étaient impossibles et affirmant la détermination à protéger chaque parcelle de leur territoire sacré, lors d’une allocution devant le Parlement. Considérant l’initiative éthiopienne comme une atteinte à l’intégrité territoriale de la Somalie, les autorités ont décidé de rappeler l’ambassadeur somalien à Addis-Abeba.