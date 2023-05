AC Milan: Ismaël Bennacer opéré et absent six mois

-Publicité-

Sorti sur blessure lors de la défaite de l’AC Milan face à l’Inter (0-2) en demi-finale aller de la Ligue des champions, Ismaël Bennacer sera absent six mois. L’international algérien s’est fait opéré « avec succès »..

S’il est d’ores et déjà forfait pour la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions face à l’Inter ce mercredi, Ismael Bennacer ne disputera pas non plus le reste de la saison avec l’AC Milan. L’international algérien, blessé la semaine dernière face aux Rossoneri (0-2), s’est fait opérer.

Le milieu de terrain a subi une intervention chirurgicale et doit désormais être déclaré forfait pour les six prochains mois. Cette nouvelle est un véritable coup dur pour les Rossoneri, qui ont donné des nouvelles de leur joueur sur leurs réseaux sociaux.

En effet, dans un communiqué, l’AC Milan a révélé que « la réparation de la lésion cartilagineuse a été réalisée avec succès par le Dr Bertrand Sonnery Cottet, en présence du médecin du club, le Dr Stefano Mazzoni. » Ce dernier est connu pour avoir réussi avec des joueurs tels que Nabil Fekir, Karim Benzema ou Zlatan Ibrahimovic. En d’autres termes, les Milanais devront se passer de leur milieu de terrain pendant « six mois« , comme indiqué dans le communiqué.

Si l’absence d’Ismaël Bennacer est un véritable coup dur, elle ne doit pas occulter le retour extrêmement important de Rafael Leao. La star portugaise de l’attaque avait manqué le match aller, où les Milanais étaient presque méconnaissables avec un jeu insipide. En Lombardie, beaucoup ont foi en lui et espèrent qu’il pourra inverser la situation. Cependant, sans Bennacer, qui a été titularisé lors de 40 matchs, la tâche s’annonce difficile.

