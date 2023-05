AC Milan-Inter: les éloges de Samuel Eto’o pour son « fils » André Onana

-Publicité-

Auteur d’un clean sheet (même s’il n’avait pas grande chose à faire) lors de la victoire de l’Inter face à l’AC Milan (2-0) en demi-finale aller de la Ligue des champions, André Onana a reçu les félicitations de Samuel Eto’o qui a dressé des louanges à « son fils ».

Avec des buts précoces d’Edin Džeko (8e) et d’Henrikh Mkhitaryan (11e), l’Inter a pris le dessus sur l’AC Milan, mercredi soir, en demi-finales aller de la Ligue des champions. Une belle opération pour les Nerazzurri qui prennent une bonne option sur la qualification en finale, avant la manche retour dans une semaine au Giuseppe Meazza.

Réalistes, les Intéristes ont pu compter sur une solide défense avec André Onana comme dernier rempart pour garder les cages des visiteurs inviolés. S’il a été sauvé par le poteau sur un tir de Tonali à l’entrée de la surface (63e), le portier camerounais a été infranchissable, en s’offrant au passage un nouveau clean sheet.

De quoi lui valoir les éloges du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o. Au sortir de la rencontre, l’ex-attaquant de l’Inter s’est réjoui de la performance de son ancien club et du natif de Nkol Ngok. « (C’est une) émotion particulière de voir mon Inter gagner le derby et de voir André Onana, qui peut jouer la finale de la Ligue des Champions. Je suis heureux comme président de la Fédération et comme son père », a réagi le champion d’Europe 2010, au micro de Prime Video Italia. « C’est mon fils, a-t-il renchéri. Il a grandi dans mon académie. C’était un bon garçon, j’ai tellement d’émotions quand je me souviens de ses débuts. Il est aussi bon avec ses pieds que Julio Cesar », a-t-il ajouté.

Une sortie qui démontre surtout l’attachement de Samuel Eto’o pour le club italien avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2010. Mais beaucoup de Camerounais souhaitent également que le boss de la Fécafoot se prononce également sur la campagne désastreuse des Lionceaux Indomptables à la CAN U17 2023 en Algérie. Tenants du titre, les jeunes camerounais ont été éliminés dès les phases de groupe, après deux revers subis face au Mali (0-2) et contre le Burkina Faso (1-2). Depuis lors, silence radio au niveau du comex de la Fecafoot. Pas de déclaration, de communiquer ni d’interview pour tirer les leçons de ce désastre.

